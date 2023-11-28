Українцям розказали, як допомогти собі після безсонної ночі та обстрілів

Як допомогти собі після ночі обстрілів

Білкова їжа. Фізіологічною реакцією на брак сну є бажання солодкого. Це еволюційна прошивка, яка вже втратила свою актуальність. На жаль, солоденьке не додасть бадьорості, а тільки посилить сонливість. Білкова їжа, навпаки, активує нейрони, що утворюють орексин – білкові молекули, які сприяють бадьорості. Тому після безсонної ночі краще поснідати яйцями, рибою, м’ясом чи сиром. А якщо дуже хочеться солодкого, то варто поєднати його з білком, наприклад з’їсти солодку сирну запіканку.

Кава. Після ночі без сну дуже хочеться пошвидше прийти до тями, і руки самі тягнуться до кавоварки. Одна-дві чашки кави, дійсно, додадуть енергії, а от від третьої та наступних краще відмовитись. Великі дози кофеїну можуть викликати тривожність або нервозність.

Денний сон. Щоб відновити сили, можна подрімати вдень 20-30 хвилин, але не більше, інакше після пробудження почуватиметесь сонними і розбитими. Також не варто спати після 14:00 години, адже це може порушити нічний сон.

Найкращий час для денного сну – між 12:00 та 14:00, одразу після обідньої чашки кави. Кофеїн починає діяти приблизно через пів години - за цей час ви встигнете подрімати і легко прокинетеся.

Прогулянка на свіжому повітрі. Рух стимулюватиме активність мозку, а сонячне світло (навіть за хмарної погоди) посилатиме на сітківку ока сигнали про те, що зараз день – час бадьорості та активності, і організм блокуватиме вироблення гормону сну мелатоніну. А от важкі та інтенсивні тренування краще відкласти на ті дні, коли ви добре висипатиметесь.

Поблажливість до себе. Брак сну знижує працездатність, уважність та пильність. Тому після безсонної ночі не намагайтеся бути на 100% ефективними. Прямо проговоріть з керівництвом, що ви зараз не в стані якісно виконувати складні завдання, попросіть відкласти їх на завтра, або й скоротити робочий день. Найімовірніше, ваші керівники теж не спали вночі, тому підуть вам назустріч.

Наступного дня та надалі спробуйте повноцінно висипатися.