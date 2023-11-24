Росія запустила новий цинічний фейк, щоб психологічно тиснути на українців: що треба знати

Українцям почали надходити повідомлення із "рецептами" страв із лободи, кропиви та м'яса бобра нібито від Мінагрополітики. У текстах багато помилок, які наштовхують на думку, що росіяни просто зробили машинний переклад на українську мову. Найцинічніше, що такі повідомлення почали надходити напередодні роковин Голодомору.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ІМІ у Facebook .

Що треба знати про цей фейк

"Наші знайомі отримали такі повідомлення від невідомого користувача в месенджері "Сигнал". На красиво зверстаній пдф-ці розписане звернення нібито від міністерства про те, що українські землі забруднені мінами, зерносховища знищені, їсти нема чого, тому тримайте рецепт котлет із "лебеді" (ймовірно, лободи), супу з бобра, кропиви, ще одного з колорадських жуків, в'яленого м'яса собаки, ризотто з голубом і так далі. На фото лише деякі рецепти", - йдеться у повідомленні.

Вони додають, що криві формулювання деяких слів та машинний переклад натякають на російськомовний оригінал цих текстів.

"Найцинічніше, що цей фейк розсилають саме перед днем пам'яті жертв Голодомору. Згадка страв із лободи викликає чи не в кожного українця асоціації саме з тими трагічними часами. Росіяни і їхні методи відтоді не змінилися взагалі", - зазначають в ІМІ.

Фейкові повідомлення із рецептами страв з лободи, колорадських жуків тощо (фото: facebook.com/imi.org.ua)

Як розпізнати фейк

Українцям треба бути дуже уважним до інформації у медіапросторі чи навіть повідомлень, які надходять у месенджері. Росіяни постійно вигадують нові фейки, аби створювати психологічний тиск на громадян.

Розпізнати фейк можна за цими ознаками: