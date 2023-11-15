"Ніде правди діти". Притула звернувся до "втомлених від війни" українців

Відомий шоумен та волонтер Сергій Притула звернувся до всіх тих українців, які "стомились від війни".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію у Facebook волонтера.

Що написав Притула

Сергій розказав, що давав інтервʼю журналісту New York Times і знову було питання про "втому суспільства від війни".

"І так, чорт забирай, ніде правди діти - люди втомились. Втомились від обстрілів, від того, що стрічка у фб стала суцільним некрологом, від того, що волонтери регулярно бомбардують проханнями про донати, бо треба вже і зараз, від того, що інформаційні потоки в принципі не поліпшують ментальне здоровʼя, а навпаки", - написав Сергій.

Він пригадав історію зі свого життя, яка сталася минулого року, коли він "зірвався" на своїх працівників, а згодом йому довелося самому звернутися до психолога.

"Я минулоріч зірвався на своїх працівниках, коли прийшов на роботу і побачив в фонді з десяток пустих стільців. На запитання керівнику одного з департаментів, мовляв, де люди, почув відповідь, що "вигоріли" і попросили пару днів вихідних. Я кричав, що що мені потрібна кожна людина на роботі. І в той час, коли на фронті гинуть люди, вони не мають права на "вигорання"", - згадав Притула ту ситуацію.

Волонтер ще раз нагадав всім, як втомлюються на фронті наші захисники, як боронять Україні від агресора.

"Ми ніколи так не втомимось, як наші захисники, які кожного дня відбивають атаки російських зомбі, штурмують посадки, вгризаються в землю і вкладають у ту ж землю тисячами окупантів. Наша втома порівняно з цим - ніщо!" - написав шоумен.

"Проте не картайте себе за те, що часом ви почуваєте себе спустошеними. Що часом опускаються руки і, на паралельному курсі, "хочеться на ручки". Ми люди.Ми можемо виснажитись. Ми можемо втомитись. Але ми не маємо прав здатись", - резюмував Сергій.