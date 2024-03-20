Українцям розказали, чи будуть їм скоро приходити електронні повістки

Чи будуть надходити електронні повістки призовникам

За словами представниці "Європейської солідарності" в Комітеті нацбезпеки Ірини Фріз, електронних повісток не буде.

"Майже одностайно комітет був проти впровадження як обов’язку електронного кабінету. Було ухвалено рішення, що це буде правом, можливістю для людини віком від 18 до 60 років після оголошення воєнного стану перепідтвердити свої персональні дані чи то через ЦНАП, чи то через ТЦК та СП, чи то через електронний кабінет, якщо громадянин зголосився його зробити", - сказала вона.

"Тобто це є правом, а не обов’язком. Також було відхилено поняття надсилання електронних повісток на електронний кабінет", - додала Фріз.

За словами Ірини, 19 березня було підримано "достатньо якісну норму щодо зобов’язання державних райадміністрацій здійснювати сповіщення по ОТГ з населенням до 10 тисяч.

"Зроблено для того, щоб цього не робили старости, які змущені були розносити повістки. Також були відкореговані позиції щодо вилучення транспортних засобів у підприємств. Було запропоновано, щоб були встановлені чіткі критерії, а також граничний відсоток щодо вилучення транспортних засобів. Для того, щоб не відбувалось такого, що у одного підприємства вилучають все, а в інших все залишається", - повідомила представниця "Європейської солідарності".

За її словами, зараз депутати зупинились на 1505 правці. Комітет продовжить роботу над цим законопроєктом.

"Я сподіваюсь, що на наступних тижнях законопроєкт буде підготовлений комітетом до розгляду в другому читанні безпосередньо в залі парламенту", - уточнила парламентарка.