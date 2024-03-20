Украинцам рассказали, будут ли им вскоре приходить электронные повестки

Будут ли поступать электронные повестки призывникам

По словам представительницы "Европейской солидарности" в Комитете нацбезопасности Ирины Фриз, электронных повесток не будет.

"Почти единогласно комитет был против внедрения как обязанности электронного кабинета. Было принято решение, что это будет правом, возможностью для человека в возрасте от 18 до 60 лет после объявления военного положения переподтвердить свои персональные данные через ЦНАП или через ТЦК и СП или через электронный кабинет, если гражданин вызвался его сделать", - сказала она.

"То есть это право, а не обязанность. Также было отклонено понятие отправки электронных повесток на электронный кабинет", - добавила Фриз.

По словам Ирины, 19 марта была поддержана "достаточно качественная норма по обязательству государственных райадминистраций осуществлять уведомления по ОТГ с населением до 10 тысяч.

"Сделано для того, чтобы этого не делали старосты, которые были вынуждены разносить повестки. Также были откорректированы позиции по изъятию транспортных средств у предприятий . Было предложено, чтобы были установлены четкие критерии, а также предельный процент по изъятию транспортных средств. Для того чтобы не происходило такого, что у одного предприятия изымают все, а у других все остается", - сообщила представитель "Европейской солидарности".

По ее словам, сейчас депутаты остановились на 1505 столбняке. Комитет продолжит работу над этим законопроектом.

"Я надеюсь, что на следующих неделях законопроект будет подготовлен комитетом для рассмотрения во втором чтении непосредственно в зале парламента", - уточнила парламентария.