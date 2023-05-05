Українцям роздаватимуть продуктові набори: де і як їх отримати

Українцям у всіх регіонах країни доступна гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів. Її надають переселенцям та малозабезпеченим категоріям населення.
Про це повідомляють на сайті благодійного фонду "Разом за життя".
Гуманітарну допомогу надає згаданий благодійний фонд. Ці продуктові набори доступні наступним категоріям населення:
Для цього потрібно заповнити та подати заявку онлайн за цим посиланням.
У заяві слід зазначити таку інформацію:
Заявки на отримання гуманітарної допомоги обробляють щодня.У першу чергу допомогу надають тим, кому зараз вона найбільше необхідна.
Це вирішують на підставі описів ваших життєвих обставин.
При цьому зазначається, що послуги доставки Новою поштою оплачує заявник.
Також одержати продукти, ліки, одяг можна на платформі "Журавлі".
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