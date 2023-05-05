Украинцам будут раздавать продуктовые наборы: где и как их получить

Украинцам во всех регионах страны доступна гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов. Ее предоставляют переселенцам и малообеспеченным категориям населения.
Об этом сообщают на сайте благотворительного фонда "Разом за життя".
Гуманитарную помощь оказывает упомянутый благотворительный фонд. Эти продуктовые наборы доступны следующим категориям населения:
Для этого нужно заполнить и подать заявку онлайн по этой ссылке.
В заявлении следует указать следующую информацию:
Заявки на получение гуманитарной помощи обрабатывают каждый день. В первую очередь помощь оказывают тем, кому сейчас она наиболее необходима.
Это решают на основании описания ваших жизненных обстоятельств.
При этом в фонде уточняют, что услуги доставки Новой почтой оплачивает заявитель.
Также получить продукты, лекарства, одежду можно на платформе "Журавли".
Ранее мы рассказывали о том, как военные могут бесплатно получить правовую помощь.
Читайте также о том, в каком случае волонтерам государство будет выплачивать пособие.