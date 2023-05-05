Українцям роздаватимуть продуктові набори: де і як їх отримати

Українцям у всіх регіонах країни доступна гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів. Її надають переселенцям та малозабезпеченим категоріям населення.

Про це повідомляють на сайті благодійного фонду " Разом за життя ".

Хто може отримати продуктовий набір

Гуманітарну допомогу надає згаданий благодійний фонд. Ці продуктові набори доступні наступним категоріям населення:

переселенцям

багатодітним сім’ям

літнім людям

людям з інвалідністю

сім’ям військових, які постійно працюють

іншим категоріям.

Як отримати допомогу

Для цього потрібно заповнити та подати заявку онлайн за цим посиланням.

У заяві слід зазначити таку інформацію:

ПІБ заявника

місто проживання

ваш e-mail

номер телефону

дата народження заявника

сфера діяльності (ким ви працюєте або працювали)

кількість членів сім’ї, які проживають разом з вами

чи маєте статус ВПО

область, де ви жили до війни

відзначити приблизний фінансовий стан сім’ї

до якої категорії ви належите (якщо в переліку відсутня ваша категорія, то напишіть свою або коротко вкажіть вашу поточну ситуацію)

посилання на вашу сторінку в соціальних мережах (Facebook, Instagram)

напишіть про ваші життєві обставини, чому саме вам потрібно допомогти

дані для доставки Новою поштою.

Заявки на отримання гуманітарної допомоги обробляють щодня.У першу чергу допомогу надають тим, кому зараз вона найбільше необхідна.

Це вирішують на підставі описів ваших життєвих обставин.

При цьому зазначається, що послуги доставки Новою поштою оплачує заявник.

Також одержати продукти, ліки, одяг можна на платформі "Журавлі".