Украинцам будут раздавать продуктовые наборы: где и как их получить
Украинцам во всех регионах страны доступна гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов. Ее предоставляют переселенцам и малообеспеченным категориям населения.
Об этом сообщают на сайте благотворительного фонда "Разом за життя".
Кто может получить продуктовый набор
Гуманитарную помощь оказывает упомянутый благотворительный фонд. Эти продуктовые наборы доступны следующим категориям населения:
- переселенцам
- многодетным семьям
- пожилым людям
- людям с инвалидностью
- семьям военных, которые постоянно работают
- другим категориям.
Как получить помощь
Для этого нужно заполнить и подать заявку онлайн по этой ссылке.
В заявлении следует указать следующую информацию:
- ФИО заявителя
- город проживания
- ваш e-mail
- номер телефона
- дата рождения заявителя
- сфера деятельности (кем вы работаете или работали)
- количество членов семьи, проживающих вместе с вами
- имеете ли статус ВПЛ
- область, где вы жили до войны
- отметить приблизительное финансовое состояние семьи
- к какой категории вы относитесь (если в списке отсутствует ваша категория, то напишите свою или коротко укажите вашу текущую ситуацию)
- ссылку на вашу страницу в социальных сетях (Facebook, Instagram)
- напишите о ваших жизненных обстоятельствах, почему именно вам нужно помочь
- данные для доставки Новой почтой.
Заявки на получение гуманитарной помощи обрабатывают каждый день. В первую очередь помощь оказывают тем, кому сейчас она наиболее необходима.
Это решают на основании описания ваших жизненных обстоятельств.
При этом в фонде уточняют, что услуги доставки Новой почтой оплачивает заявитель.
Также получить продукты, лекарства, одежду можно на платформе "Журавли".
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