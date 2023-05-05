Украинцам будут раздавать продуктовые наборы: где и как их получить

Украинцам во всех регионах страны доступна гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов. Ее предоставляют переселенцам и малообеспеченным категориям населения.

Об этом сообщают на сайте благотворительного фонда " Разом за життя ".

Кто может получить продуктовый набор

Гуманитарную помощь оказывает упомянутый благотворительный фонд. Эти продуктовые наборы доступны следующим категориям населения:

переселенцам

многодетным семьям

пожилым людям

людям с инвалидностью

семьям военных, которые постоянно работают

другим категориям.

Как получить помощь

Для этого нужно заполнить и подать заявку онлайн по этой ссылке.

В заявлении следует указать следующую информацию:

ФИО заявителя

город проживания

ваш e-mail

номер телефона

дата рождения заявителя

сфера деятельности (кем вы работаете или работали)

количество членов семьи, проживающих вместе с вами

имеете ли статус ВПЛ

область, где вы жили до войны

отметить приблизительное финансовое состояние семьи

к какой категории вы относитесь (если в списке отсутствует ваша категория, то напишите свою или коротко укажите вашу текущую ситуацию)

ссылку на вашу страницу в социальных сетях (Facebook, Instagram)

напишите о ваших жизненных обстоятельствах, почему именно вам нужно помочь

данные для доставки Новой почтой.

Заявки на получение гуманитарной помощи обрабатывают каждый день. В первую очередь помощь оказывают тем, кому сейчас она наиболее необходима.

Это решают на основании описания ваших жизненных обстоятельств.

При этом в фонде уточняют, что услуги доставки Новой почтой оплачивает заявитель.

Также получить продукты, лекарства, одежду можно на платформе "Журавли".