Українцям роздадуть одяг, продукти і речі для дітей: що відомо

Українці можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, а також одяг, засоби гігієни, канцтовари і дитячі іграшки.
Про те, хто і як може отримати допомогу, розповідаємо у матеріалі нижче.
Допомогу видає благодійний фонд БОН. Перш за все підтримку надають громадянам, які постраждали через війну, військовим та медикам.
Людям видають коробки, що включають набір товарів першої необхідності: продукти, засоби гігієни для дітей та дорослих, одяг, дитячі іграшки та канцтовари, корм для домашніх тварин.
Також благодійний фонд надає підтримку одиноким матерям, чиї чоловіки захищають Україну чи загинули через бойові дії.
Для цього потрібно заповнити та надіслати онлайн форму за цим посиланням.
Вкажіть наступну інформацію:
Після оформлення заявки з вами зв'яжеться волонтер фонду. При цьому благодійники наголошують, що після отримання допомоги потрібно буде обов'язково надати фотозвіт.
Допомогу відправляють Новою поштою (фото: facebook.com/Bonvolonter)
Раніше ми писали про те, що сім'ї з дітьми можуть отримати допомогу від благодійного фонду.
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