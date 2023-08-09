Українцям роздадуть одяг, продукти і речі для дітей: що відомо

Кому надають допомогу

Допомогу видає благодійний фонд БОН. Перш за все підтримку надають громадянам, які постраждали через війну, військовим та медикам.

Людям видають коробки, що включають набір товарів першої необхідності: продукти, засоби гігієни для дітей та дорослих, одяг, дитячі іграшки та канцтовари, корм для домашніх тварин.

Також благодійний фонд надає підтримку одиноким матерям, чиї чоловіки захищають Україну чи загинули через бойові дії.

Як подати заявку, щоб отримати допомогу

Для цього потрібно заповнити та надіслати онлайн форму за цим посиланням.

Вкажіть наступну інформацію:

e-mail

коротко опишіть свою ситуацію (кількість дітей / наслідки російського вторгнення / чи були змушені покинути свій будинок)

вкажіть, яка саме допомога вам потрібна (підгузки, дитяче харчування, продукти, засоби особистої гігієни, одяг тощо)

додайте скан-копію документа, що підтверджує звернення заявника (паспорт громадянина України та ІПН або ID коротка, військовий квиток, витяг з наказу про мобілізацію, повідомлення про потрапляння в полон, повідомлення про зниклого безвісти)

ПІБ

номер телефону

місто та номер відділення Нової Пошти для отримання допомоги

Після оформлення заявки з вами зв'яжеться волонтер фонду. При цьому благодійники наголошують, що після отримання допомоги потрібно буде обов'язково надати фотозвіт.

Допомогу відправляють Новою поштою (фото: facebook.com/Bonvolonter)