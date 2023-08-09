Украинцам раздадут одежду, продукты и вещи для детей: что известно

Украинцы могут получить гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, а также одежду, средства гигиены, канцтовары и детские игрушки.
О том, кто и как может получить помощь, рассказываем в материале ниже.
Помощь выдает благотворительный фонд БОН. Прежде всего, поддержку оказывают гражданам, пострадавшим из-за войны, военным и медикам.
Людям выдают коробки, которые включают в себя набор товаров первой необходимости: продукты, средства гигиены для детей и взрослых, одежду, детские игрушки и канцтовары, корм для домашних животных.
Также благотворительный фонд оказывает поддержку одиноким матерям, чьи мужья защищают Украину или погибли из-за боевых действий.
Для этого нужно заполнить и отправить онлайн форму по этой ссылке.
Укажите следующую информацию:
После оформления заявки с вами свяжется волонтер фонда. При этом благотворители отмечают, что после получения помощи нужно обязательно предоставить фотоотчет.
Ранее мы писали, что семьи с детьми могут получить помощь от благотворительного фонда.
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