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Украинцам раздадут одежду, продукты и вещи для детей: что известно

Как получить гуманитарную помощь (фото: facebook.com/Bonvolonter)
Автор: Василина Копытко

Украинцы могут получить гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, а также одежду, средства гигиены, канцтовары и детские игрушки.

О том, кто и как может получить помощь, рассказываем в материале ниже.

Кому оказывают помощь

Помощь выдает благотворительный фонд БОН. Прежде всего, поддержку оказывают гражданам, пострадавшим из-за войны, военным и медикам.

Людям выдают коробки, которые включают в себя набор товаров первой необходимости: продукты, средства гигиены для детей и взрослых, одежду, детские игрушки и канцтовары, корм для домашних животных.

Также благотворительный фонд оказывает поддержку одиноким матерям, чьи мужья защищают Украину или погибли из-за боевых действий.

Как подать заявку, чтобы получить помощь

Для этого нужно заполнить и отправить онлайн форму по этой ссылке.

Укажите следующую информацию:

  • e-mail
  • кратко опишите свою ситуацию (количество детей/последствия российского вторжения/были ли вы вынуждены покинуть свой дом)
  • укажите, в какой именно помощи вы нуждаетесь (подгузники, детское питание, продукты, средства личной гигиены, одежда и т.д.)
  • добавьте скан-копию документа, подтверждающего обращение заявителя (паспорт гражданина Украины и ИНН или ID краткая, военный билет, выписка из приказа о мобилизации, сообщение о попадании в плен, сообщение о пропавшем без вести)
  • ФИО
  • номер телефона
  • город и номер отделения Новой Почты для получения помощи

После оформления заявки с вами свяжется волонтер фонда. При этом благотворители отмечают, что после получения помощи нужно обязательно предоставить фотоотчет.

Помощь отправляют Новой почтой (фото:facebook.com/Bonvolonter)

Ранее мы писали, что семьи с детьми могут получить помощь от благотворительного фонда.

Читайте также о том, что жителям трех областей стали выдавать гуманитарную помощь.

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