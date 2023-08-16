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Українцям роздадуть безкоштовне житло. Шукають 13 сімей

ВПО дадуть безкоштовне житло (фото: Район #1)
Автор: Людмила Жукова

Переселенці в Україні мають змогу отримати безкоштовне нове житло в Новобасанській громаді. Зараз шукають 13 сімей внутрішньо переміщених осіб.

Хто може розраховувати на житло і де воно знаходиться - читайте в матеріалі Styler.

Що відомо про проект

Для пілотної версії проєкту, представники українського фонду “Район #1”, обрали Новобасанську громаду Чернігівської області, яка знаходиться за 80 кілометрів від Києва. 

В одному із сіл громади було збудовано 13 каркасних будинків - всі вони розташовані на одній вулиці та повністю укомплектовані всім необхідним для комфортного життя: меблями, освітленням та сантехнікою. 

Ось так виглядають будинки і їхнє “начиння” (фото: Район #1)

Громада забезпечує сім’ї робочими місцями, а фонд та міжнародна організація "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" надають будинки, які через п’ять років проживання та дотримання умов конкурсу переходять в приватну власність сім’ї. 

"Ми дуже сподіваємось, що цей проєкт переверне бачення допомоги вимушеним переселенцям у держави та міжнародних організацій, бо нам вдалось за той самий бюджет і в дуже маленькі строки дати людям не просто тимчасову підтримку, а допомогти їм повернутись до нормального життя, знов відчути свій дім", - коментують співзасновники фонду Андрій Тітаренко та Андрій Копиленко.

Хто може отримати житло

Для того, щоб отримати нове житло, нову роботу, та нове життя необхідно:

  • перебувати на обліку як внутрішньо переміщена особа та мати довідку ВПО у застосунку “Дія”
  • не мати змоги користуватися власною житловою нерухомістю за місцем свого походження (попередньої реєстрації місця проживання) або в іншій країні
  • учасники конкурсу та члени їх сім’ї не відчужували, не дарували або не обмінювали нерухоме майно в Україні, за місцем походження або в іншій країні, за допомогою якого вони могли б вирішити свої житлові потреби
  • не володіти нерухомістю в Україні, за допомогою якої учасники конкурсу могли б безпечно задовольнити свої житлові потреби
  • не бути бенефіціарами іншої програми забезпечення житлом за допомогою якої учасники конкурсу могли вирішити або вирішили свої житлові потреби
  • не мати достатніх доходів, за допомогою яких учасники конкурсу могли б вирішити свої житлові потреби.

Також варто мати одну з перелічених кваліфікацій: 

  • вчитель англійської мови
  • сімейний лікар
  • лікар-педіатр
  • нотаріус
  • програміст
  • бухгалтер
  • тренер
  • механізатор
  • електрик
  • юрист
  • хореограф 

Аби взяти участь в самому конкурсі, необхідно заповнити форму на сайті до третього вересня цього року. 

Сім’ї зможуть приватизувати житло після п’яти років проживання (фото: Район #1)

Також додамо, що для підтвердження статусу внутрішнього переселенця необхідно надати копію довідки ВПО через застосунок Дія. Відбір повністю прозорий і буде здійснюватися за підтримки міжнародної організації "Help". 


 

Читайте також, як назбирати кошти на власне житло в Україні під час війни.

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