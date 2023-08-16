Українцям роздадуть безкоштовне житло. Шукають 13 сімей

Переселенці в Україні мають змогу отримати безкоштовне нове житло в Новобасанській громаді. Зараз шукають 13 сімей внутрішньо переміщених осіб.
Хто може розраховувати на житло і де воно знаходиться - читайте в матеріалі Styler.
Для пілотної версії проєкту, представники українського фонду “Район #1”, обрали Новобасанську громаду Чернігівської області, яка знаходиться за 80 кілометрів від Києва.
В одному із сіл громади було збудовано 13 каркасних будинків - всі вони розташовані на одній вулиці та повністю укомплектовані всім необхідним для комфортного життя: меблями, освітленням та сантехнікою.
Ось так виглядають будинки і їхнє “начиння” (фото: Район #1)
Громада забезпечує сім’ї робочими місцями, а фонд та міжнародна організація "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" надають будинки, які через п’ять років проживання та дотримання умов конкурсу переходять в приватну власність сім’ї.
"Ми дуже сподіваємось, що цей проєкт переверне бачення допомоги вимушеним переселенцям у держави та міжнародних організацій, бо нам вдалось за той самий бюджет і в дуже маленькі строки дати людям не просто тимчасову підтримку, а допомогти їм повернутись до нормального життя, знов відчути свій дім", - коментують співзасновники фонду Андрій Тітаренко та Андрій Копиленко.
Для того, щоб отримати нове житло, нову роботу, та нове життя необхідно:
Також варто мати одну з перелічених кваліфікацій:
Аби взяти участь в самому конкурсі, необхідно заповнити форму на сайті до третього вересня цього року.
Сім’ї зможуть приватизувати житло після п’яти років проживання (фото: Район #1)
Також додамо, що для підтвердження статусу внутрішнього переселенця необхідно надати копію довідки ВПО через застосунок Дія. Відбір повністю прозорий і буде здійснюватися за підтримки міжнародної організації "Help".
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