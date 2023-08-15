Як назбирати кошти на власне житло в Україні під час війни: поради фінансиста

Український ринок нерухомості помітно постраждав внаслідок повномасштабної війни Росії. Багато компаній призупинили свою роботу, зазнали великих збитків чи втратили потенційних клієнтів. Та попри це українці продовжують не лише орендувати, а й купувати житло. Частково в цьому можуть допомогти державні програми, а частково - власноруч заощаджені фінанси.

Як самостійно назбирати на квартиру чи будинок, розповіла експертка з фінансової грамотності Галина Третяк на своїй сторінці в Instagram .

Реально оцінюйте ситуацію

Насамперед потрібно розуміти свої фінансові можливості та цінову межу житла, яке ви хочете придбати. Наприклад, якщо вам сподобалося помешкання за 100 000 доларів, а ваше фінансове становище не дозволяє відкладати потрібну суму, тоді краще або переглянути свій вибір, або шукати варіанти підвищення заробітку.

Розбийте ціль на проміжні кроки

Придбання власного житла - це відповідальна справа, тому потрібно мати план, якого ви будете дотримуватися.

Після того, як визначитеся, на яку суму розраховуєте, сформуйте перший внесок для іпотечного кредиту. Спеціалістка каже, що це зазвичай 20-30% від вартості житла. Якщо вам вдасться це зробити, тоді ціль не здаватиметься такою недосяжною.

Вирахуйте свій "ідеальний" дохід

Йдеться про суму, яка дає можливість достатньо відкладати та водночас не знижувати рівень життя.

Наприклад, через п'ять років ви хочете придбати квартиру за 100 000 доларів. Спочатку вам потрібно відкласти 30 000 для першого іпотечного внеску. Для цього ви, наприклад, відкладаєте по 500 доларів щомісяця.

Уявімо, що ваші витрати на місяць становлять приблизно 1 000 доларів. Тобто ваш дохід кожного місяця повинен бути не менше 1 500 доларів. Коли ви знаєте цю суму, ваш мозок підсвідомо починає шукати можливості заробити більше, якщо потрібно.

Мінімізуйте не першочергові витрати

Перегляньте, на що у вас йдуть гроші протягом місяця та визначте ті сфери, де витрати можна зменшити чи оптимізувати. Найчастіше це щось дрібне, чого ви можете навіть не помітити: платні підписки онлайн, замовлення їжі тощо.

А як тільки ви отримали зарплату чи інший дохід, відразу відкладіть необхідну суму. Це допоможе закрити ваше фінансове зобов'язання на місяць, і надалі ви зможете розподілити решту коштів.

Користуйтеся державними іпотечними програмами

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Це програма, розрахована на допомогу з купівлею житла для військових, медиків, науковців і педагогів. Для цих категорій фіксована річна ставка - 3%. Максимальний термін для виплати кредиту - 20 років, а початковий внесок становить 20%.

Іпотека для сімей зі статусом ВПО

Кредит надають на термін до 30 років, але не більше ніж до досягнення позичальником на дату повного виконання зобов'язань 65-річного віку.

Площа житла, що визначена умовами програми, становить не більше ніж 52,5 квадратного метра на сім'ю з однієї чи двох осіб. На кожного наступного члена сім'ї додатково надається 21 квадратний метр.

Податкова знижка на іпотеку

Це сума, яка дозволяє зменшити розмір сплаченого особою податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у зв'язку з оплатою нею процентів за користування іпотечним житловим кредитом.