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Украинцам раздадут бесплатное жилье. Ищут 13 семей

ВПЛ дадут бесплатное жилье (фото: Район #1)
Автор: Людмила Жукова

Переселенцы в Украине могут получить бесплатное новое жилье в Новобасанской общине. В настоящее время ищут 13 семей внутренне перемещенных лиц.

Кто может рассчитывать на жилье и где оно находится - читайте в материале Styler.

Что известно о проекте

Для пилотной версии проекта представители украинского фонда "Район #1" выбрали Новобасанскую общину Черниговской области, которая находится в 80 километрах от Киева.

В одном из сел общины было построено 13 каркасных домов - все они расположены на одной улице и полностью укомплектованы всем необходимым для комфортной жизни: мебелью, освещением и сантехникой.

Вот так выглядят дома и их "начинка" (фото: Район #1)

Общество обеспечивает семьи рабочими местами, а фонд и международная организация "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" предоставляют дома, через пять лет проживания и соблюдение условий конкурса переходят в частную собственность семьи.

"Мы очень надеемся, что этот проект перевернет видение помощи вынужденным переселенцам у государства и международных организаций, потому что нам удалось за тот же бюджет и в очень маленькие сроки дать людям не просто временную поддержку, а помочь им вернуться к нормальной жизни, снова почувствовать свой дом", - комментируют соучредители фонда Андрей Титаренко и Андрей Копыленко.

Кто может получить жилье

Для того чтобы получить новое жилье, новую работу и новую жизнь необходимо:

  • состоять на учете как внутренне перемещенное лицо и иметь справку ВПЛ в приложении “Дия”
  • не иметь возможности пользоваться собственной жилой недвижимостью по месту своего происхождения (предварительной регистрации места жительства) или в другой стране
  • участники конкурса и члены их семьи не отчуждали, не дарили или не обменивали недвижимое имущество в Украине, по месту происхождения или в другой стране, с помощью которого они могли бы решить свои жилищные нужды
  • не владеть недвижимостью в Украине, с помощью которой участники конкурса могли бы безопасно удовлетворить свои жилищные нужды
  • не быть бенефициарами другой программы обеспечения жильем посредством которой участники конкурса могли решить или решили свои жилищные нужды
  • не иметь достаточных доходов, посредством которых участники конкурса могли бы решить свои жилищные нужды.

Также следует иметь одну из перечисленных квалификаций:

  • учитель английского языка
  • семейный врач
  • врач-педиатр
  • нотариус
  • программист
  • бухгалтер
  • тренер
  • механизатор
  • электрик
  • юрист
  • хореограф

Чтобы принять участие в самом конкурсе, необходимо заполнить форму на сайте до 3 сентября этого года.

Семьи смогут приватизировать жилье после пяти лет проживания (фото: Район #1)

Также добавим, что для подтверждения статуса внутреннего переселенца необходимо предоставить копию справки ВПЛ через приложение Дия. Отбор полностью прозрачен и будет производиться при поддержке международной организации "Help".


 

Читайте также, как собрать средства на жилье в Украине во время войны.

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