Украинцам раздадут бесплатное жилье. Ищут 13 семей

Что известно о проекте

Для пилотной версии проекта представители украинского фонда "Район #1" выбрали Новобасанскую общину Черниговской области, которая находится в 80 километрах от Киева.

В одном из сел общины было построено 13 каркасных домов - все они расположены на одной улице и полностью укомплектованы всем необходимым для комфортной жизни: мебелью, освещением и сантехникой.

Вот так выглядят дома и их "начинка" (фото: Район #1)

Общество обеспечивает семьи рабочими местами, а фонд и международная организация "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" предоставляют дома, через пять лет проживания и соблюдение условий конкурса переходят в частную собственность семьи.

"Мы очень надеемся, что этот проект перевернет видение помощи вынужденным переселенцам у государства и международных организаций, потому что нам удалось за тот же бюджет и в очень маленькие сроки дать людям не просто временную поддержку, а помочь им вернуться к нормальной жизни, снова почувствовать свой дом", - комментируют соучредители фонда Андрей Титаренко и Андрей Копыленко.

Кто может получить жилье

Для того чтобы получить новое жилье, новую работу и новую жизнь необходимо:

состоять на учете как внутренне перемещенное лицо и иметь справку ВПЛ в приложении “Дия”

не иметь возможности пользоваться собственной жилой недвижимостью по месту своего происхождения (предварительной регистрации места жительства) или в другой стране

участники конкурса и члены их семьи не отчуждали, не дарили или не обменивали недвижимое имущество в Украине, по месту происхождения или в другой стране, с помощью которого они могли бы решить свои жилищные нужды

не владеть недвижимостью в Украине, с помощью которой участники конкурса могли бы безопасно удовлетворить свои жилищные нужды

не быть бенефициарами другой программы обеспечения жильем посредством которой участники конкурса могли решить или решили свои жилищные нужды

не иметь достаточных доходов, посредством которых участники конкурса могли бы решить свои жилищные нужды.

Также следует иметь одну из перечисленных квалификаций:

учитель английского языка

семейный врач

врач-педиатр

нотариус

программист

бухгалтер

тренер

механизатор

электрик

юрист

хореограф

Чтобы принять участие в самом конкурсе, необходимо заполнить форму на сайте до 3 сентября этого года.

Семьи смогут приватизировать жилье после пяти лет проживания (фото: Район #1)

Также добавим, что для подтверждения статуса внутреннего переселенца необходимо предоставить копию справки ВПЛ через приложение Дия. Отбор полностью прозрачен и будет производиться при поддержке международной организации "Help".



