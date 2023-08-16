Українцям роздадуть безкоштовне житло. Шукають 13 сімей

Переселенці в Україні мають змогу отримати безкоштовне нове житло в Новобасанській громаді. Зараз шукають 13 сімей внутрішньо переміщених осіб.

Хто може розраховувати на житло і де воно знаходиться - читайте в матеріалі Styler.

Що відомо про проект

Для пілотної версії проєкту, представники українського фонду “Район #1”, обрали Новобасанську громаду Чернігівської області, яка знаходиться за 80 кілометрів від Києва.

В одному із сіл громади було збудовано 13 каркасних будинків - всі вони розташовані на одній вулиці та повністю укомплектовані всім необхідним для комфортного життя: меблями, освітленням та сантехнікою.

Ось так виглядають будинки і їхнє “начиння” (фото: Район #1)

Громада забезпечує сім’ї робочими місцями, а фонд та міжнародна організація "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" надають будинки, які через п’ять років проживання та дотримання умов конкурсу переходять в приватну власність сім’ї.

"Ми дуже сподіваємось, що цей проєкт переверне бачення допомоги вимушеним переселенцям у держави та міжнародних організацій, бо нам вдалось за той самий бюджет і в дуже маленькі строки дати людям не просто тимчасову підтримку, а допомогти їм повернутись до нормального життя, знов відчути свій дім", - коментують співзасновники фонду Андрій Тітаренко та Андрій Копиленко.

Хто може отримати житло

Для того, щоб отримати нове житло, нову роботу, та нове життя необхідно:

перебувати на обліку як внутрішньо переміщена особа та мати довідку ВПО у застосунку “Дія”

не мати змоги користуватися власною житловою нерухомістю за місцем свого походження (попередньої реєстрації місця проживання) або в іншій країні

учасники конкурсу та члени їх сім’ї не відчужували, не дарували або не обмінювали нерухоме майно в Україні, за місцем походження або в іншій країні, за допомогою якого вони могли б вирішити свої житлові потреби

не володіти нерухомістю в Україні, за допомогою якої учасники конкурсу могли б безпечно задовольнити свої житлові потреби

не бути бенефіціарами іншої програми забезпечення житлом за допомогою якої учасники конкурсу могли вирішити або вирішили свої житлові потреби

не мати достатніх доходів, за допомогою яких учасники конкурсу могли б вирішити свої житлові потреби.

Також варто мати одну з перелічених кваліфікацій:

вчитель англійської мови

сімейний лікар

лікар-педіатр

нотаріус

програміст

бухгалтер

тренер

механізатор

електрик

юрист

хореограф

Аби взяти участь в самому конкурсі, необхідно заповнити форму на сайті до третього вересня цього року.

Сім’ї зможуть приватизувати житло після п’яти років проживання (фото: Район #1)

Також додамо, що для підтвердження статусу внутрішнього переселенця необхідно надати копію довідки ВПО через застосунок Дія. Відбір повністю прозорий і буде здійснюватися за підтримки міжнародної організації "Help".



