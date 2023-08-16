Украинцам раздадут бесплатное жилье. Ищут 13 семей
Переселенцы в Украине могут получить бесплатное новое жилье в Новобасанской общине. В настоящее время ищут 13 семей внутренне перемещенных лиц.
Кто может рассчитывать на жилье и где оно находится - читайте в материале Styler.
Что известно о проекте
Для пилотной версии проекта представители украинского фонда "Район #1" выбрали Новобасанскую общину Черниговской области, которая находится в 80 километрах от Киева.
В одном из сел общины было построено 13 каркасных домов - все они расположены на одной улице и полностью укомплектованы всем необходимым для комфортной жизни: мебелью, освещением и сантехникой.
Вот так выглядят дома и их "начинка" (фото: Район #1)
Общество обеспечивает семьи рабочими местами, а фонд и международная организация "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" предоставляют дома, через пять лет проживания и соблюдение условий конкурса переходят в частную собственность семьи.
"Мы очень надеемся, что этот проект перевернет видение помощи вынужденным переселенцам у государства и международных организаций, потому что нам удалось за тот же бюджет и в очень маленькие сроки дать людям не просто временную поддержку, а помочь им вернуться к нормальной жизни, снова почувствовать свой дом", - комментируют соучредители фонда Андрей Титаренко и Андрей Копыленко.
Кто может получить жилье
Для того чтобы получить новое жилье, новую работу и новую жизнь необходимо:
- состоять на учете как внутренне перемещенное лицо и иметь справку ВПЛ в приложении “Дия”
- не иметь возможности пользоваться собственной жилой недвижимостью по месту своего происхождения (предварительной регистрации места жительства) или в другой стране
- участники конкурса и члены их семьи не отчуждали, не дарили или не обменивали недвижимое имущество в Украине, по месту происхождения или в другой стране, с помощью которого они могли бы решить свои жилищные нужды
- не владеть недвижимостью в Украине, с помощью которой участники конкурса могли бы безопасно удовлетворить свои жилищные нужды
- не быть бенефициарами другой программы обеспечения жильем посредством которой участники конкурса могли решить или решили свои жилищные нужды
- не иметь достаточных доходов, посредством которых участники конкурса могли бы решить свои жилищные нужды.
Также следует иметь одну из перечисленных квалификаций:
- учитель английского языка
- семейный врач
- врач-педиатр
- нотариус
- программист
- бухгалтер
- тренер
- механизатор
- электрик
- юрист
- хореограф
Чтобы принять участие в самом конкурсе, необходимо заполнить форму на сайте до 3 сентября этого года.
Семьи смогут приватизировать жилье после пяти лет проживания (фото: Район #1)
Также добавим, что для подтверждения статуса внутреннего переселенца необходимо предоставить копию справки ВПЛ через приложение Дия. Отбор полностью прозрачен и будет производиться при поддержке международной организации "Help".
Читайте также, как собрать средства на жилье в Украине во время войны.