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Українцям пропонують роботу на деокупованих територіях. Хто і як може потрапити до "Резерву відновлення"

Понеділок 20 травня 2024 16:30
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Українцям пропонують роботу на деокупованих територіях. Хто і як може потрапити до "Резерву відновлення" "Резерв відновлення" шукає кваліфікованих спеціалістів (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) шукає українців, готових долучитися до Резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях (ДОТ) України - так званого "Резерву відновлення".

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу НАДС розповідає, що відомо про "Резерв відновлення", скільки людей вже подали заявки, які регіони й напрямки роботи є найпопулярнішими, а також хто і як саме може долучитися до проекту.

Основне про "Резерв відновлення"

Робота зі створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України розпочалась ще влітку 2023 року.

"Резерв відновлення" формується:

  • в електронній формі
  • з-поміж осіб, які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях на посадах державної служби

При цьому Національне агентство України з питань державної служби є одним із координаторів цього експериментального проекту.

Мета проекту - забезпечення персоналом районних, обласних військових адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів, інших державних органів, які утворені або відновили роботу на ДОТ України - для практичного виконання завдань і функцій держави у цих регіонах

"Ми регулярно комунікуємо із колегами з військових адміністрацій, бо маємо відчувати їхні потреби. Отримуємо від областей кадрові запити щодо потреб у персоналі за потрібними їм напрямами та пропонуємо таких фахівців", - пояснили у НАДС.

Скільки людей вже зареєстровано

Згідно з інформацією Нацагентства, станом на 14 травня 2024 року в системі вже було зареєстровано 2 475 анкет, із яких:

  • 2 265 (91,5%) - зараховано
  • 210 (8,5%) - відхилено

Українцям пропонують роботу на деокупованих територіях. Хто і як може потрапити до &quot;Резерву відновлення&quot;

Кількість анкет у "Резерві відновлення" (інфографіка: facebook.com/nads.gov.ua)

При цьому середній вік кандидатів - від 32 до 48 років.

Цікаво, що за гендерною ознакою:

  • 56,5% - чоловіки
  • 43,5% - жінки

Українцям пропонують роботу на деокупованих територіях. Хто і як може потрапити до &quot;Резерву відновлення&quot;

Гендерний розподіл кандидатів (інфографіка: facebook.com/nads.gov.ua)

Які регіони й напрямки роботи найпопулярніші

У НАДС уточнили, що більшість кандидатів висловили бажання працювати:

  • у Криму
  • в Донецькій області
  • у Запорізькій області
  • у Херсонській області
  • у Миколаївській області

Українцям пропонують роботу на деокупованих територіях. Хто і як може потрапити до &quot;Резерву відновлення&quot;

Регіональні пріоритети кандидатів (інфографіка: facebook.com/nads.gov.ua)

При цьому українці надають перевагу таким напрямам роботи:

  • адміністративне керівництво
  • державний нагляд і контроль
  • правове забезпечення
  • запобігання корупції
  • управління персоналом

Українцям пропонують роботу на деокупованих територіях. Хто і як може потрапити до &quot;Резерву відновлення&quot;

Найпопулярніші напрямки працевлаштування (інфографіка: facebook.com/nads.gov.ua)

Хто і як може долучитися до проекту

У НАДС наголосили, що продовжують "шукати кваліфікованих, мотивованих фахівців, які готові спробувати свої сили перед новими викликами".

Для цього достатньо:

  • зайти на сайт "Резерву"
  • зареєструватись у системі
  • заповнити електронну анкету

Уточнюється, що всі особи, зараховані до "Резерву відновлення", мають можливість інтенсивно підвищити свій рівень професійної компетентності:

  • навчатися дистанційно та очно у різних регіонах України за різними програмами
  • пройти ту чи іншу короткострокову програму з підвищення кваліфікації щодо управління деокупованими територіями, розроблену Вищою школою публічного управління
  • навчатися у регіональних центрах підвищення кваліфікації за понад 20 програмами

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які спеціалісти найбільше потрібні ЗСУ та які "армійські" вакансії є найбільш популярними.

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