Українцям пропонують роботу на деокупованих територіях. Хто і як може потрапити до "Резерву відновлення"

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) шукає українців, готових долучитися до Резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях (ДОТ) України - так званого "Резерву відновлення".

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу НАДС розповідає, що відомо про "Резерв відновлення", скільки людей вже подали заявки, які регіони й напрямки роботи є найпопулярнішими, а також хто і як саме може долучитися до проекту.

Основне про "Резерв відновлення"

Робота зі створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України розпочалась ще влітку 2023 року.

"Резерв відновлення" формується:

в електронній формі

з-поміж осіб, які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях на посадах державної служби

При цьому Національне агентство України з питань державної служби є одним із координаторів цього експериментального проекту.

Мета проекту - забезпечення персоналом районних, обласних військових адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів, інших державних органів, які утворені або відновили роботу на ДОТ України - для практичного виконання завдань і функцій держави у цих регіонах

"Ми регулярно комунікуємо із колегами з військових адміністрацій, бо маємо відчувати їхні потреби. Отримуємо від областей кадрові запити щодо потреб у персоналі за потрібними їм напрямами та пропонуємо таких фахівців", - пояснили у НАДС.

Скільки людей вже зареєстровано

Згідно з інформацією Нацагентства, станом на 14 травня 2024 року в системі вже було зареєстровано 2 475 анкет, із яких:

2 265 (91,5%) - зараховано

210 (8,5%) - відхилено

Кількість анкет у "Резерві відновлення" (інфографіка: facebook.com/nads.gov.ua)

При цьому середній вік кандидатів - від 32 до 48 років.

Цікаво, що за гендерною ознакою:

56,5% - чоловіки

43,5% - жінки

Гендерний розподіл кандидатів (інфографіка: facebook.com/nads.gov.ua)

Які регіони й напрямки роботи найпопулярніші

У НАДС уточнили, що більшість кандидатів висловили бажання працювати:

у Криму

в Донецькій області

у Запорізькій області

у Херсонській області

у Миколаївській області

Регіональні пріоритети кандидатів (інфографіка: facebook.com/nads.gov.ua)

При цьому українці надають перевагу таким напрямам роботи:

адміністративне керівництво

державний нагляд і контроль

правове забезпечення

запобігання корупції

управління персоналом

Найпопулярніші напрямки працевлаштування (інфографіка: facebook.com/nads.gov.ua)

Хто і як може долучитися до проекту

У НАДС наголосили, що продовжують "шукати кваліфікованих, мотивованих фахівців, які готові спробувати свої сили перед новими викликами".

Для цього достатньо:

зайти на сайт "Резерву"

зареєструватись у системі

заповнити електронну анкету

Уточнюється, що всі особи, зараховані до "Резерву відновлення", мають можливість інтенсивно підвищити свій рівень професійної компетентності: