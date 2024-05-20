Украинцам предлагают работу на деоккупированных территориях. Кто и как может попасть в "Резерв восстановления"
Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) ищет украинцев, готовых присоединиться к Резерву работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях (ДОТ) Украины - так называемому "Резерву восстановления".
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу НАГС рассказывает, что известно о "Резерве восстановления", сколько людей уже подали заявки, какие регионы и направления работы являются самыми популярными, а также кто и как именно может присоединиться к проекту.
Основное о "Резерве восстановления"
Работа по созданию резерва работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины началась летом 2023 года.
"Резерв восстановления" формируется:
- в электронной форме
- среди лиц, изъявивших желание работать в государственных органах на деоккупированных территориях на должностях государственной службы
При этом Национальное агентство по вопросам государственной службы является одним из координаторов этого экспериментального проекта.
Цель проекта - обеспечение персоналом районных, областных военных администраций, военных администраций населенных пунктов, других государственных органов, которые образованы или возобновили работу на ДОТ Украины - для практического выполнения задач и функций государства в этих регионах
"Мы регулярно общаемся с коллегами из военных администраций, потому что должны чувствовать их потребности. Получаем от областей кадровые запросы относительно потребностей в персонале по нужным им направлениям и предлагаем таких специалистов", - пояснили в НАГС.
Сколько человек уже зарегистрировано
Согласно информации Нацагентства, по состоянию на 14 мая 2024 года в системе уже было зарегистрировано 2 475 анкет, из которых:
- 2 265 (91,5%) - засчитано
- 210 (8,5%) - отклонено
Количество анкет в "Резерве восстановления" (инфографика: facebook.com/nads.gov.ua)
При этом средний возраст кандидатов - от 32 до 48 лет.
Интересно, что по гендерному признаку:
- 56,5% - мужчины
- 43,5% - женщины
Гендерное распределение кандидатов (инфографика: facebook.com/nads.gov.ua)
Какие регионы и направления работы самые популярные
В НАГС уточнили, что большинство кандидатов выразили желание работать:
- в Крыму
- в Донецкой области
- в Запорожской области
- в Херсонской области
- в Николаевской области
Региональные приоритеты кандидатов (инфографика: facebook.com/nads.gov.ua)
При этом украинцы предпочитают следующие направления работы:
- административное руководство
- государственный надзор и контроль
- правовое обеспечение
- предотвращение коррупции
- управление персоналом
Самые популярные направления трудоустройства (инфографика: facebook.com/nads.gov.ua)
Кто и как может присоединиться к проекту
В НАГС подчеркнули, что продолжают "искать квалифицированных, мотивированных специалистов, готовых попробовать свои силы перед новыми вызовами".
Для этого достаточно:
- зайти на сайт "Резерва"
- зарегистрироваться в системе
- заполнить электронную анкету
Уточняется, что все лица, зачисленные в "Резерв восстановления", имеют возможность интенсивно повысить свой уровень профессиональной компетентности:
- учиться дистанционно и очно в разных регионах Украины по разным программам
- пройти ту или иную краткосрочную программу по повышению квалификации по управлению деоккупированными территориями, разработанную Высшей школой публичного управления
- учиться в региональных центрах повышения квалификации по более чем 20 программам
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