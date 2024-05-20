Украинцам предлагают работу на деоккупированных территориях. Кто и как может попасть в "Резерв восстановления"

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) ищет украинцев, готовых присоединиться к Резерву работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях (ДОТ) Украины - так называемому "Резерву восстановления".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу НАГС рассказывает, что известно о "Резерве восстановления", сколько людей уже подали заявки, какие регионы и направления работы являются самыми популярными, а также кто и как именно может присоединиться к проекту.

Основное о "Резерве восстановления"

Работа по созданию резерва работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины началась летом 2023 года.

"Резерв восстановления" формируется:

в электронной форме

среди лиц, изъявивших желание работать в государственных органах на деоккупированных территориях на должностях государственной службы

При этом Национальное агентство по вопросам государственной службы является одним из координаторов этого экспериментального проекта.

Цель проекта - обеспечение персоналом районных, областных военных администраций, военных администраций населенных пунктов, других государственных органов, которые образованы или возобновили работу на ДОТ Украины - для практического выполнения задач и функций государства в этих регионах

"Мы регулярно общаемся с коллегами из военных администраций, потому что должны чувствовать их потребности. Получаем от областей кадровые запросы относительно потребностей в персонале по нужным им направлениям и предлагаем таких специалистов", - пояснили в НАГС.

Сколько человек уже зарегистрировано

Согласно информации Нацагентства, по состоянию на 14 мая 2024 года в системе уже было зарегистрировано 2 475 анкет, из которых:

2 265 (91,5%) - засчитано

210 (8,5%) - отклонено

Количество анкет в "Резерве восстановления" (инфографика: facebook.com/nads.gov.ua)

При этом средний возраст кандидатов - от 32 до 48 лет.

Интересно, что по гендерному признаку:

56,5% - мужчины

43,5% - женщины

Гендерное распределение кандидатов (инфографика: facebook.com/nads.gov.ua)

Какие регионы и направления работы самые популярные

В НАГС уточнили, что большинство кандидатов выразили желание работать:

в Крыму

в Донецкой области

в Запорожской области

в Херсонской области

в Николаевской области

Региональные приоритеты кандидатов (инфографика: facebook.com/nads.gov.ua)

При этом украинцы предпочитают следующие направления работы:

административное руководство

государственный надзор и контроль

правовое обеспечение

предотвращение коррупции

управление персоналом

Самые популярные направления трудоустройства (инфографика: facebook.com/nads.gov.ua)

Кто и как может присоединиться к проекту

В НАГС подчеркнули, что продолжают "искать квалифицированных, мотивированных специалистов, готовых попробовать свои силы перед новыми вызовами".

Для этого достаточно:

зайти на сайт "Резерва"

зарегистрироваться в системе

заполнить электронную анкету

Уточняется, что все лица, зачисленные в "Резерв восстановления", имеют возможность интенсивно повысить свой уровень профессиональной компетентности: