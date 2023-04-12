Українцям продають вершкове масло, яке не можна їсти. Запам'ятайте ці дві назви

В Україні продають вершкове масло, яке на 100% є фальсифікатом. Зокрема, таку продукцію, що не відповідає вимогам законодавства про харчові продукти, помітили на полицях магазинів Тернополя.

Яке масло не можна купувати, навіть якщо воно буде дешевшим за інші марки, і чому - читайте далі в матеріалі Styler.

Як називається масло, яке не можна купувати

Днями під час проведення позапланового заходу спеціалістами Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області в магазині обласного центру було виявлено вершкове масло, яке виробляє… майже зруйнований завод.

Мова йде про "Пустомитівський молокозавод", що знаходиться у Рівненській області. Виявляється, він не отримував експлуатаційного дозволу на виробництво та зберігання харчових продуктів тваринного походження.

"Згідно інформації Головного Управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, будівля ТОВ "Пустомитівський молокозавод" перебуває у напівзруйнованому стані, територія занедбана", - йдеться у повідомленні Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Таким чином, продукція цього заводу “може спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини”. І її не можна купувати.

Про які ж саме марки масла йде мова? Наразі їх дві:

"Поліське Селянське" солодковершкове, 73%, вага 200 г

"Поліське Екстра", 82,5% вага 200 г

Тому якщо побачите в магазині масло від "Пустомитівського молокозаводу", то не купуйте його.

А ще краще - проінформуйте Головне управління Держпродспоживслужби у своїй області. Контакти всіх територіальних органів доступні за посиланням.

Ось так виглядає масло, яке краще не купувати (фото: facebook.com/Dpssternopil)