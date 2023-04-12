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Українцям продають вершкове масло, яке не можна їсти. Запам'ятайте ці дві назви

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Середа 12 квітня 2023 11:55
Українцям продають вершкове масло, яке не можна їсти. Запам'ятайте ці дві назви Українцям масово "втюхують" фальсифіковане масло (колаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Україні продають вершкове масло, яке на 100% є фальсифікатом. Зокрема, таку продукцію, що не відповідає вимогам законодавства про харчові продукти, помітили на полицях магазинів Тернополя.

Яке масло не можна купувати, навіть якщо воно буде дешевшим за інші марки, і чому - читайте далі в матеріалі Styler.

Як називається масло, яке не можна купувати

Днями під час проведення позапланового заходу спеціалістами Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області в магазині обласного центру було виявлено вершкове масло, яке виробляє… майже зруйнований завод.

Мова йде про "Пустомитівський молокозавод", що знаходиться у Рівненській області. Виявляється, він не отримував експлуатаційного дозволу на виробництво та зберігання харчових продуктів тваринного походження.

"Згідно інформації Головного Управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, будівля ТОВ "Пустомитівський молокозавод" перебуває у напівзруйнованому стані, територія занедбана", - йдеться у повідомленні Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Таким чином, продукція цього заводу “може спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини”. І її не можна купувати.

Про які ж саме марки масла йде мова? Наразі їх дві:

  • "Поліське Селянське" солодковершкове, 73%, вага 200 г
  • "Поліське Екстра", 82,5% вага 200 г

Тому якщо побачите в магазині масло від "Пустомитівського молокозаводу", то не купуйте його.

А ще краще - проінформуйте Головне управління Держпродспоживслужби у своїй області. Контакти всіх територіальних органів доступні за посиланням.

Українцям продають вершкове масло, яке не можна їсти. Запам'ятайте ці дві назви

Українцям продають вершкове масло, яке не можна їсти. Запам'ятайте ці дві назви

Ось так виглядає масло, яке краще не купувати (фото: facebook.com/Dpssternopil)

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