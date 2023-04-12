Украинцам продают сливочное масло, которое нельзя есть. Запомните эти два названия
В Украине продают сливочное масло, которое на 100% является фальсификатом. Такую продукцию, не отвечающую требованиям законодательства о пищевых продуктах, заметили на полках магазинов Тернополя.
Какое масло нельзя покупать, даже если оно будет дешевле других марок, и почему - читайте дальше в материале Styler.
Как называется масло, которое нельзя покупать
На днях во время проведения внепланового мероприятия специалистами Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области в магазине областного центра было обнаружено сливочное масло, которое производит почти разрушенный завод.
Речь идет о "Пустомытовском молокозаводе", который находится в Ровенской области. Оказывается, он не получал эксплуатационное разрешение на производство и хранение пищевых продуктов животного происхождения.
"Согласно информации Главного Управления Госпродпотребслужбы в Ровенской области, здание ООО "Пустомытовский молокозавод" находится в полуразрушенном состоянии, территория заброшена", - говорится в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.
Таким образом, продукция этого завода "может оказать вредное влияние на здоровье человека". И его нельзя покупать.
О каких же марках масла идет речь? Пока их две:
- "Поліське Селянське" солодковершкове, 73%, вес 200 г
- "Поліське Екстра", 82,5% вес 200 г
Поэтому если увидите в магазине масло от "Пустомытовского молокозавода", то не покупайте его.
А еще лучше - проинформируйте Главное управление Госпродпотребслужбы в своей области. Контакты всех территориальных органов доступны по ссылке.
Вот так выглядит масло, которое лучше не покупать (фото: facebook.com/Dpssternopil)
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