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Украинцам продают сливочное масло, которое нельзя есть. Запомните эти два названия

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Среда 12 апреля 2023 11:55
Украинцам продают сливочное масло, которое нельзя есть. Запомните эти два названия Украинцам массово "втюхивают" фальсифицированное масло (коллаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Украине продают сливочное масло, которое на 100% является фальсификатом. Такую продукцию, не отвечающую требованиям законодательства о пищевых продуктах, заметили на полках магазинов Тернополя.

Какое масло нельзя покупать, даже если оно будет дешевле других марок, и почему - читайте дальше в материале Styler.

Как называется масло, которое нельзя покупать

На днях во время проведения внепланового мероприятия специалистами Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области в магазине областного центра было обнаружено сливочное масло, которое производит почти разрушенный завод.

Речь идет о "Пустомытовском молокозаводе", который находится в Ровенской области. Оказывается, он не получал эксплуатационное разрешение на производство и хранение пищевых продуктов животного происхождения.

"Согласно информации Главного Управления Госпродпотребслужбы в Ровенской области, здание ООО "Пустомытовский молокозавод" находится в полуразрушенном состоянии, территория заброшена", - говорится в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

Таким образом, продукция этого завода "может оказать вредное влияние на здоровье человека". И его нельзя покупать.

О каких же марках масла идет речь? Пока их две:

  • "Поліське Селянське" солодковершкове, 73%, вес 200 г
  • "Поліське Екстра", 82,5% вес 200 г

Поэтому если увидите в магазине масло от "Пустомытовского молокозавода", то не покупайте его.

А еще лучше - проинформируйте Главное управление Госпродпотребслужбы в своей области. Контакты всех территориальных органов доступны по ссылке.

Украинцам продают сливочное масло, которое нельзя есть. Запомните эти два названияУкраинцам продают сливочное масло, которое нельзя есть. Запомните эти два названия

Вот так выглядит масло, которое лучше не покупать (фото: facebook.com/Dpssternopil)

Раньше мы рассказывали вам о простых способах быстро размягчить масло до комнатной температуры.

Читайте также, как быстро натереть сыр и чем заменить терку, если ее под руками нет.

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