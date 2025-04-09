Українцям продають "святий" iPhone за 8 мільйонів гривень: як він виглядає

iPhone, який вкритий дорогоцінними металами або каміннями, телефон з золота, телефон, обтягнутий блакитною шкірою алігатора або шкірою крокодила, з вставками з платини - усе це є в асортименті на українських онлайн-платформах. Найдивовижніший - це iPhone з величезним золотим хрестом.

Ціни на такі ексклюзивні моделі відповідні, і найдешевший коштує приблизно півтора мільйона гривень. А найдорожчий, який ми знайшли - коштує 8 мільйонів гривень. Скриншот

Наприклад, ексклюзивний кастомний iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max Solid Gold Sheikh Edition пропонують за ціною 1 473 500 гривень. Скриншот

Варто додати, що за таку ціну покупець отримає майже усі стандартні специфікації IPhone та пам'ять від 256GB до 1TB. Єдина особливість цього телефону - розкішне покриття з дорогоцінних металів та візерунками, які наносять методом ручного гравіювання.

Модель Platinum Ring of Time iPHONE 16 PRO MAX 512 GB коштує майже 3 мільйони гривень. Це телефон з платиновим корпусом і приголомшливими візерунками ручної роботи. А на задній панелі встановлено годинник Tourbillion з кастомізованим циферблатом. У самому корпусі також розміщено ще й 200 чорних діамантів. Скриншот

Кастомний iPhone 16 Pro/IPhone 16 Pro Max Solid Gold TG Watchaphone Edition 18k пропонують за 8 428 420 гривень. Він так само прикрашений дорогоцінними металами з візерунками, що нанесені методом ручного гравіювання. Скриншот

Але найбільше українців вразив золотий iPhone 16 Pro Max з розп’яттям, який продають у Києві за 9000 доларів Скриншот

Він повністю зроблений з золота, прикрашений діамантами, має ручне гравіювання з молитвою "Отче наш" на задній частині й величезне золоте розп'яття. Скриншот

Продавці жартують, що з таким телефоном "не соромно піти святити паску на Великдень".