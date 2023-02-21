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Українцям продають неіснуючі автозапчастини: як працює схема шахраїв

Шахраї в Україні продають неіснуючі автозапчастини (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні активізувались шахраї, які попри війну, обманюють людей. Зокрема, мешканець Київської області ошукав близько 42 громадян, "продавши" їм неіснуючі автомобільні запчастини. Загалом обдурив майже на 360 тисяч гривень.

Про це повідомили на сайті Національної поліції міста Києва.

Схема шахрая

Правоохоронці викрили 37-річного мешканця Київської області, який під приводом продажу автозапчастин ошукав громадян по всій Україні. Потерпілі переказали кошти, а замовлення так і не отримали.

Шахрай моніторив на сайті запити громадян про зацікавленість ними купівлі деталей для автомобіля та відписував в особисті повідомлення з пропозицією щодо вигідної ціни.

Шахрай обдурював українців під час продаж запчастин (kyiv.npu.gov.ua)

Зокрема, за відправлення товару він вимагав у покупців повну передплату на банківську картку. Однак після надходження коштів чоловік не виходив на зв’язок.

Відомо, що жертвами зловмисника стали 42 громадяни України. Загальна сума, яка була перерахована шахраю, складає майже 360 тисяч грн. Чоловіка затримали та повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.

Шахрай обдурював українців під час продаж запчастин (kyiv.npu.gov.ua)

Як безпечно купувати в інтернеті

На ринку автомобільних запчастин можна легко натрапити на підробку або несумлінного продавця. Щоб уникнути такого, варто дотримуватись таких порад:

  • Вибирайте великі вебсайти. Інтернет-магазин з великим асортиментом, як правило, має налагоджену систему підтримки клієнтів та дбає про якість товарів;
  • Ознайомлюйтеся з відгуками про товари та інтернет-магазин;
  • Спілкуйтесь із менеджерами магазину. Автозапчастини - специфічна категорія товарів, тому допомога консультантів є дуже важливою. Також підтримка дозволяє визначити, як команда ставиться до покупців;
  • Не відправляйте усю суму за товар на картку. Якщо замовляєте вперше, то домовляється про післяплату на пошті.

Нещодавно українців попереджали про масштабну атаку російських ботів.

Також ми писали, як не натрапити на шахраїв на сайтах знайомств.

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