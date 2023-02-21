Українцям продають неіснуючі автозапчастини: як працює схема шахраїв

Схема шахрая

Правоохоронці викрили 37-річного мешканця Київської області, який під приводом продажу автозапчастин ошукав громадян по всій Україні. Потерпілі переказали кошти, а замовлення так і не отримали.

Шахрай моніторив на сайті запити громадян про зацікавленість ними купівлі деталей для автомобіля та відписував в особисті повідомлення з пропозицією щодо вигідної ціни.

Шахрай обдурював українців під час продаж запчастин (kyiv.npu.gov.ua)

Зокрема, за відправлення товару він вимагав у покупців повну передплату на банківську картку. Однак після надходження коштів чоловік не виходив на зв’язок.

Відомо, що жертвами зловмисника стали 42 громадяни України. Загальна сума, яка була перерахована шахраю, складає майже 360 тисяч грн. Чоловіка затримали та повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.

Шахрай обдурював українців під час продаж запчастин (kyiv.npu.gov.ua)

Як безпечно купувати в інтернеті

На ринку автомобільних запчастин можна легко натрапити на підробку або несумлінного продавця. Щоб уникнути такого, варто дотримуватись таких порад: