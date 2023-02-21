Украинцам продают несуществующие автозапчасти: как работает схема мошенников

Схема мошенника

Правоохранители разоблачили 37-летнего жителя Киевской области, который под предлогом продаж автозапчастей обманул граждан по всей Украине. Пострадавшие перевели средства, а заказ так и не получили.

Мошенник мониторил на сайте запросы граждан о заинтересованности ими покупки деталей для автомобиля и отписывал в личные сообщения с предложением по выгодной цене.

Мошенник обманывал украинцев при продаже запчастей (kyiv.npu.gov.ua)

В частности, за отправку товара он требовал у покупателей полную подписку на банковскую карту. Однако после поступления средств мужчина не выходил на связь.

Известно, что жертвами злоумышленника стали 42 гражданина Украины. Общая сумма, перечисленная мошеннику, составляет почти 360 тысяч грн. Мужчину задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в больших размерах.

Мошенник обманывал украинцев при продаже запчастей (kyiv.npu.gov.ua)

Как безопасно покупать в интернете

На рынке автомобильных запчастей можно легко наткнуться на подделку или недобросовестного продавца. Чтобы избежать такого, следует следовать следующим советам: