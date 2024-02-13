Українцям прийде третя платіжка за газ: кому саме та за що платити

Що треба знати про неї та кому вона прийде, розкаже РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на "Фокус".

Що треба знати

Голова Спілки споживачів комунальних послуг, Олег Попенко, уточнив, що третій рахунок за газ буде виписаний споживачам у лютому за січень. Ця інформація стосується лише тих осіб, які провели загальні збори співвласників багатоквартирних будинків та визначилися із вибором постачальника послуг.

Згідно з викладеним раніше в "Газмережі", власники квартир, які не подали заявку на приєднання до Колективного договору, автоматично укладають Типовий договір.

Теоретично, українці мають можливість вибрати іншу компанію для технічного обслуговування, проте вона повинна мати відповідний дозвіл на проведення таких робіт.

За думкою енергетичного експерта Юрія Корольчука, це нововведення стосується лише тих споживачів, які провели загальні збори співвласників багатоквартирних будинків та вже обрали постачальника послуг.

"У них як було дві платіжки, так і залишиться. Більшість керуючих компаній вже давно уклали угоди з облгазами, тож споживачі навіть не знають, що сплачують цю третю платіжку. Бо облгази включили ці суми до платіжки розподілу", - сказав він.

Тобто, так звана третя платіжка може прийти до мешканців відомчих будинків чи гуртожитків через те, що їхній власник свого часу не захотів або за якихось причин не зміг укласти договір з обслуговуючою організацією, яка б забезпечила роботу з обстеження. Проте, це також можуть бути нові будинки.

Скільки треба буде платити

Суму, яку доведеться сплатити, наперед визначити важко, оскільки вона залежить від різних факторів. Наприклад, це може бути огляд мереж або ремонт та заміна у різний період часу. Також вартість обслуговування залежить від стану мереж та самого об'єкту - чи є він великим чи малим, новим чи старим, багатоквартирним будинком чи гуртожитком.

Щодо конкретної суми до сплати за такими послугами, поки що затверджені лише граничні вартості робіт з обслуговування. Вартість таких робіт буде визначатися вже виконавцем.

"Періодичність проведення робіт із обслуговування внутрішніх систем передбачено проводити раз на 3 або 5 років, залежно від типу та обсягу робіт, – повідомила експерт Олена Воронкова.

Чого стосується плата за обслуговування

Технічне обслуговування систем газопостачання включає: