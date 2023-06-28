Українцям пояснили, кого першими призовуть до армії в липні, і чи служитимуть без бойового досвіду

Кого призовуть у липні

За словами начальника Харківського ТЦК, вони завжди керуються Конституцією України, де у ст. 65 прописано, що захист незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком кожного громадянина, Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу" та низки нормативно-правових актів.

"Згідно з цими документами, у рамках загальної мобілізації ми зобов'язані здійснювати заходи щодо призову громадян України, за винятком окремих випадків, незалежно від їхнього бажання. Ти громадянин України і маєш зробити все, що залежить від тебе для захисту її незалежності та суверенітету!" - зазначив він.

Зазначимо, що зараз країну захищають бійці, які можуть не мати попереднього військового досвіду

Сьогодні всі військовозобов'язані закликаються лише через навчальні центри, де вони проходять підготовку.

"Розподіл по підрозділах здійснюється там. До речі, зараз це стосується і бригад ТРО. У них вже створено свої навчальні центри, і спочатку мобілізованих ми відправляємо туди. Безпосередньо бойові частини ми зараз не комплектуємо", - повідомив військовий.

"Особистий склад повинен призиватися придатним за станом здоров'я, відповідно, тут пріоритет надається молодшим категоріям військовозобов'язаних. А щодо фахівців... у Збройних силах виникають потреби в комплектуванні різними спеціальностями", - зазначив начальник обласного ТЦК та СП.

Як здійснюється вибір кандидатів серед мобілізованих на навчання безпосередньо у навчальних центрах?

За словами Володимира, у навчальних центрах із кожним спілкуються представники відділів морально-психологічного забезпечення, здійснюється тестування. Таким чином, через морально-ділові якості визначається, чи підходить людина на певну посаду, чи ні.

Деякі навчальні центри мають деякі критерії набору особового складу. Так, наприклад, у десантників виробляється набір лише до 45 років. Також кандидат повинен мати відмінну фізичну підготовку та стан здоров'я.

"Тому бувають випадки, коли ми повертали людину з навчального центру та планували її відправку в іншу вже з наступною командою", - резюмував військовий.