Украинцам объяснили, почему поход к стоматологу - это так дорого

Часто люди недовольны тем, что в стоматологиях услуги очень дорого стоят, но мало кто из пациентов интересуется, как образуются эти прайсы.

Почему цены на лечение зубов в Украине такие высокие

Иногда людям очень сложно понять, что стоматология в Украине - не дорогая, особенно сравнивая с другими странами, просто наша система здравоохранения была построена таким образом, что каждый мог обратиться в государственную поликлинику и бесплатно полечить зубы. Времена уже давно изменились, но многие люди еще живут прошлым.

"А почему это действительно может быть дорого? Потому что на сегодняшний момент цены, к сожалению, растут на все. Особенно понимая, что закупаемые материалы - это 95-98% - импорт. Доллар растет, инфляция, пломбировочный материал, которым мы пользуемся , к началу полномасштабной войны стоил 1400, сегодня 2200. Это как с топливом, цены выросли в 2 раза, сначала были все в шоке, но впоследствии привыкли. Почему так не может быть в стоматологии - вопрос”, - говорит Ян.

Почему цены на лечение зубов в Украине так высоки (фото: Freepik)

"Так же образование. Сегодня 5 лет университета стоит 265 тысяч, около 120 тысяч интернатура, 30 тысяч специализация. То есть нам нужно потратить более 7 лет времени, достаточно много денег и поверьте врачу, который выходит после этого всего не тот, который сделает все то , что вы захотите. Поэтому о стоимости курсов я думаю начинать не стоит", - продолжает стоматолог.

Также, человек хочет сервис, чтобы в стоматологии хорошо пахло (не тем лекарством, которое мы привыкли слышать в детстве), чтобы было хорошее оборудование, комфортная температура и к сожалению это все стоит денег.

Вот и вывод, что невозможно сделать это все дешево, а тем более бесплатно.