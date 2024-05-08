Українцям пояснили, чи можуть рідні отримати "Доступні ліки" в аптеці за е-рецептом замість пацієнта

Чи можна отримати "Доступні ліки" чи інсулін в аптеці за електронним рецептом замість пацієнта - знають не всі українці. Проте під час війни на тлі регулярних стресів людям особливо важливо берегти здоров'я та вчасно приймати прописані лікарем препарати.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний сайт Національної служби здоров'я розповідає, як отримати препарат за е-рецептом замість пацієнта і що для цього потрібно, а також на які проблеми зі здоров'ям розповсюджується програма реімбурсації.
Згідно з інформацією НСЗУ, в Україні існує міф про нібито необхідність особистої присутності пацієнта в аптеці при отриманні ліків чи медичних виробів за електронним рецептом за програмою реімбурсації.
Експерти наголошують: якщо вашим рідним важко дістатись до аптеки, щоб отримати "Доступні ліки" або ж інсулін за е-рецептом, їм можна допомогти - отримати необхідні препарати для них.
"Це також працює і під час воєнного стану для всіх ліків, що входять у програму реімбурсації. І це допомагає літнім людям або тим, кому далеко чи важко діставатись до аптеки з ліками", - уточнили у НСЗУ.
Доступ до необхідних пацієнтам ліків значно спростився відтоді, як рецепт на "Доступні ліки" став електронним. Йдеться про те, що при вже встановленому діагнозі та підібраному лікуванню, рецепт можна отримувати дистанційно (не витрачаючи час на візит до лікаря).
Для того, щоб отримати "Доступні ліки" або інсулін для рідних в аптеці, потрібно:
Варто зазначити, що "Доступні ліки" та інсулін в Україні можна отримати:
Із переліком лікарських засобів, які входять до програми реімбурсації, а також розмірами доплати за упаковку можна ознайомитись у Реєстрі лікарських засобів.
Якщо в аптеці раптом відсутнє необхідне вам торговельне найменування лікарського засобу:
Отримувати ліки у межах програми реімбурсації українці можуть при таких захворюваннях чи станах:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки часу діє е-рецепт на "Доступні ліки".
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