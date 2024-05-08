Українцям пояснили, чи можуть рідні отримати "Доступні ліки" в аптеці за е-рецептом замість пацієнта

Чи можна отримати препарат за е-рецептом замість пацієнта

Згідно з інформацією НСЗУ, в Україні існує міф про нібито необхідність особистої присутності пацієнта в аптеці при отриманні ліків чи медичних виробів за електронним рецептом за програмою реімбурсації.

Експерти наголошують: якщо вашим рідним важко дістатись до аптеки, щоб отримати "Доступні ліки" або ж інсулін за е-рецептом, їм можна допомогти - отримати необхідні препарати для них.

"Це також працює і під час воєнного стану для всіх ліків, що входять у програму реімбурсації. І це допомагає літнім людям або тим, кому далеко чи важко діставатись до аптеки з ліками", - уточнили у НСЗУ.

Як отримати ліки в аптеці замість пацієнта - інструкція

Доступ до необхідних пацієнтам ліків значно спростився відтоді, як рецепт на "Доступні ліки" став електронним. Йдеться про те, що при вже встановленому діагнозі та підібраному лікуванню, рецепт можна отримувати дистанційно (не витрачаючи час на візит до лікаря).

Для того, щоб отримати "Доступні ліки" або інсулін для рідних в аптеці, потрібно:

отримати номер електронного рецепту, виписаного пацієнту лікарем (його можна переслати онлайн або ж записати на папері в телефонному режимі)

з'ясувати у рідного (пацієнта), які саме ліки та від якого виробника потрібні (за можливості варто взяти з собою в аптеку стару упаковку від препаратів)

підготувати роздруковану інформаційну пам'ятку, або ж просто 16-значний номер рецепта та 4-значний код підтвердження

підготувати гроші готівкою або ж банківську карту (якщо за потрібні препарати доведеться доплатити)

обрати найзручнішу за локацією аптеку та вирушити до неї

повідомити фармацевту в аптеці 16-значний номер електронного рецепта

обрати із запропонованих фармацевтом торговельних найменувань лікарських засобів саме той, який потрібний

переконатися, що необхідне торговельне найменування лікарського засобу у потрібній кількості є в наявності

з'ясувати розмір доплати (якщо буде обрано препарат із доплатою)

назвати фармацевту 4-значний код підтвердження

дочекатись, допоки фармацевтичний працівник накладе електронний підпис в електронній системі охорони здоров'я - тоді е-рецепт буде погашено

забрати ліки й віднести (переслати) вашим рідним

Що робити, якщо потрібного препарату в аптеці немає

Варто зазначити, що "Доступні ліки" та інсулін в Україні можна отримати:

безоплатно

з доплатою

Із переліком лікарських засобів, які входять до програми реімбурсації, а також розмірами доплати за упаковку можна ознайомитись у Реєстрі лікарських засобів.

Якщо в аптеці раптом відсутнє необхідне вам торговельне найменування лікарського засобу:

препарат можна замовити і прийти до цієї ж аптеки через декілька днів

можна спробувати звернутись до будь-якої іншої аптеки, яка відпускає "Доступні ліки"

На які проблеми зі здоров'ям розповсюджується програма реімбурсації

Отримувати ліки у межах програми реімбурсації українці можуть при таких захворюваннях чи станах: