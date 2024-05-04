Скільки часу діє е-рецепт на "Доступні ліки"? Відповідь НСЗУ
Унколи українця можуть зіштовхнутись з тим, що не встигають погасити отриманий електронний рецепт на лікарські засоби чи медичні вироби, які підлягають реімбурсації.
Який термін дії у е-рецептів розповідає РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.
Термін дії е-рецепту обмежений і становить:
- 30 календарних днів – на ліки за програмою реімбурсації від серцево-судинних захворювань, цукрового й нецукрового діабету, хвороб нижніх дихальних шляхів тощо;
- 30 календарних днів – на лікарські засоби за програмою реімбурсації для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді;
- 30 календарних днів – на медичні вироби за програмою реімбурсації (тест-смужки для індивідуального глюкометра для визначення рівня глюкози в крові);
- 10 днів - на наркотичні лікарські засоби.
Що стосується терміну дії електронного рецепту на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, то він становить 90 днів.
"Датою виписування е-рецепта є дата, коли лікар підписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я", - нагадали в НСЗУ.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні було спрощено спосіб отримання електронного рецепта на ліки. Тепер перший е-рецепт можна отримати без візиту до лікаря.
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