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Українцям почали роздавати безкоштовні LED-лампи: хто та як їх може отримати

Як отримати безкоштовні LED-лампи (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

З 5 грудня у всіх сільських відділеннях Укрпошти, крім Київщини, пенсіонери зможуть обміняти додаткові 5 енергоощадних ламп в межах програми енергозбереження.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу Укрпошти.

Що треба знати пенсіонерам

На Київщині пенсіонери зможуть додатково обміняти лампи з 12 грудня. Про доступність ламп для обміну в решті населених пунктів - людей повідомлять додатково.

Для того, щоб обміняти додаткові LED-лампи, пенсіонерам, які завітають у відділення, потрібно мати при собі:

  • паспорт
  • РНОКПП
  • пенсійне посвідчення та діючий номер телефону

Додаткові енергоощадні лампи пенсіонери зможуть обміняти безкоштовно, доки світлодіоди будуть в наявності. Скористатися програмою обміну та отримати додаткові 5 ламп енергозбереження можуть і ті пенсіонери, які раніше вже обмінювали лампочки. 

Цього разу пенсіонерам не потрібно мати одразу старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділення Укрпошти протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп.

Наразі близько 18 млн енергоощадних ламп доступні для обміну мешканцям по всій країні.

Як і раніше українці, які ще не скористалися обміном, можуть отримати до 5 світлодіодних ламп  у відділеннях Укрпошти.

Також програма продовжує діяти для юридичних осіб: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та СББ можуть отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву в застосунку Дія. 

До речі, Кабмін продовжив щомісячні доплати до пенсій.

Читайте також, у Пенсійному фонді пояснили, як українці можуть “купити" стаж.

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лампочкапенсіонери