У Пенсійному фонді пояснили, як українці можуть “купити" стаж: алгоритм дій

З березня поточного року українці отримали можливість “купити“ страховий стаж собі або іншим особам без укладання паперового договору та без відвідування державних установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.

Добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можуть брати як працюючі (застраховані) особи, так і не працюючі.

Українці можуть сплатити внески як за себе, так і на користь третіх осіб, якщо в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (РЗО) є інформація про особу, на користь якої планується сплачувати добровільні внески, та така особа не є пенсіонером.

Як скористатися можливістю?

Для того, щоб взяти участь в добровільній програмі класти Договір з Пенсійним фондом України.

Договір укладається в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом підписання Типового договору про добровільну сплату страхових внесків.

Для укладання Договору можна авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або системи GOV.ID.

Договір підписується шляхом накладання на нього КЕП.

Як це працює?

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України. До прикладу:

Якщо по Договору за певний місяць сплачено 2 тисяч гривень на користь непрацюючої особи, то цей місяць буде зараховано до її страхового стажу і заробітна плата для обчислення пенсії за цей місяць - 9 090,91 гривень.

Якщо внесок у розмірі 2 тисяч гривень сплачено на користь працюючої особи, то за повний місяць страхового стажу заробіток для обчислення пенсії збільшиться на 9 090,91 гривень.

Фактично кожні 100 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату для призначення пенсії майже на 455 гривень.

Як дізнатись, що внески зараховані та стаж “куплено“?

Сплачені внески обліковуються автоматично після надходження коштів на рахунок Фонду.

Повідомлення про сплату надійде на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в особистий кабінет застрахованої особи, на користь якої сплачено внески.

Раніше ми інформували, що мінімальну пенсію у 2024 році підвищать. Вона складатиме 2361 гривню. Також підвищиться й прожитковий мінімум, який складе 2920 гривень. У 2023 році прожитковий мінімум та пенсію не підвищували.

Крім того, Кабмін вирішив впровадити комплексну реформу пенсійної системи. Середня пенсія, за словами прем'єра, складе 6 тисяч гривень.

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