Украинцам начали раздавать бесплатные LED-лампы: кто и как их может получить

Что нужно знать пенсионерам

В Киевской области пенсионеры смогут дополнительно обменять лампы с 12 декабря. О доступности ламп для обмена в остальных населенных пунктах - люди сообщат дополнительно.

Для того, чтобы обменять дополнительные LED-лампы, пенсионерам, которые приедут в отделение, нужно иметь при себе:

паспорт

РНОКПП

пенсионное удостоверение и действующий номер телефона

Дополнительные энергосберегающие лампы пенсионеры смогут обменять бесплатно, пока светодиоды будут в наличии. Воспользоваться программой обмена и получить дополнительные 5 ламп энергосбережения могут и те пенсионеры, которые ранее обменивали лампочки.

На этот раз пенсионерам не нужно иметь сразу старые лампы для обмена . Вместо этого они могут принести в отделение Укрпочты в течение месяца с момента получения пяти дополнительных светодиодных ламп.

В настоящее время около 18 млн. энергосберегающих ламп доступны для обмена жителям по всей стране.

По-прежнему украинцы, еще не воспользовавшиеся обменом, могут получить до 5 светодиодных ламп в отделениях Укрпочты.

Также программа продолжает действовать для юридических лиц: медицинские учреждения, школы, детские сады, поликлиники и СББ могут получить LED-лампы, подав соответствующее заявление в приложении Действие.