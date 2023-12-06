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Украинцам начали раздавать бесплатные LED-лампы: кто и как их может получить

Как получить бесплатные LED-лампы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

С 5 декабря во всех сельских отделениях Укрпочты кроме Киевщины пенсионеры смогут обменять дополнительные 5 энергосберегающих ламп в рамках программы энергосбережения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Укрпочты.

Что нужно знать пенсионерам

В Киевской области пенсионеры смогут дополнительно обменять лампы с 12 декабря. О доступности ламп для обмена в остальных населенных пунктах - люди сообщат дополнительно.

Для того, чтобы обменять дополнительные LED-лампы, пенсионерам, которые приедут в отделение, нужно иметь при себе:

  • паспорт
  • РНОКПП
  • пенсионное удостоверение и действующий номер телефона

Дополнительные энергосберегающие лампы пенсионеры смогут обменять бесплатно, пока светодиоды будут в наличии. Воспользоваться программой обмена и получить дополнительные 5 ламп энергосбережения могут и те пенсионеры, которые ранее обменивали лампочки.

На этот раз пенсионерам не нужно иметь сразу старые лампы для обмена . Вместо этого они могут принести в отделение Укрпочты в течение месяца с момента получения пяти дополнительных светодиодных ламп.

В настоящее время около 18 млн. энергосберегающих ламп доступны для обмена жителям по всей стране.

По-прежнему украинцы, еще не воспользовавшиеся обменом, могут получить до 5 светодиодных ламп в отделениях Укрпочты.

Также программа продолжает действовать для юридических лиц: медицинские учреждения, школы, детские сады, поликлиники и СББ могут получить LED-лампы, подав соответствующее заявление в приложении Действие.

Кстати, Кабмин продлил ежемесячные доплаты к пенсиям.

Читайте также, в Пенсионном фонде объяснили, как украинцы могут "купить" стаж.

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