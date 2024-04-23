Українцям обіцяють новітню діагностику онкологічних захворювань: що зміниться для пацієнтів

Онкологічні захворювання в Україні та світі

Згідно з оцінками Міжнародного агентства з дослідження раку Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), до 2050 року очікується понад 35 млн нових випадків раку (що на 77% більше, ніж у 2022 році).

При цьому найпоширенішими видами онкології можна вважати: рак легенів, рак молочних залоз у жінок, колоректальний рак, рак простати та рак шлунка.

Найпоширеніші види раку у 2022 році (інфографіка: phc.org.ua)

В Україні новоутворення входять до основних п'яти причин смерті громадян і є другим найбільшим "вбивцею".

Водночас, згідно з інформацією Центру громадського здоров'я МОЗ України, приблизно у третині випадків смерть від раку зумовлена "основними факторами ризику", пов'язаними з поведінкою та раціоном.

Виходячи з цього, від 30% до 50% онконедуг можна уникнути, якщо вести здоровий спосіб життя.

Що може змінитися в Україні найближчим часом

За словами голови комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, цього року в Україні стартує проект новітньої діагностики онкологічних захворювань.

Йдеться про те, що національна агенція "Медичні закупівлі України" (МЗУ) придбає:

циклотрони для виробництва радіофармпрепаратів

ПЕТ-КТ - для виявлення хвороб

Наголошується, що такі кроки забезпечать пацієнтам безоплатний доступ до одного з найбільш ефективних методів діагностики та лікування онкологічних хвороб.

"На цей рік у бюджеті на відповідні закупівлі закладено 1,6 млрд грн", - уточнив посадовець.

Дороговартісне обладнання (фото: facebook.com/radutskyy)

Навіщо потрібні циклотрони та ПЕТ-КТ

Циклотрон є резонансним циклічним прискорювачем нерелятивістських важких заряджених частинок (протонів, іонів). Він складається з двох порожнин - дуантів, між якими прокладене високочастотне електричне поле. Всередині дуантів електричного поля немає, натомість наявне потужне магнітне поле.

З таким обладнанням працюють найчастіше досвідчені інженери та ядерні фізики.

Циклотронні установки використовуються для виробництва радіоізотопів, необхідних для діагностики онкологічних захворювань. Йдеться, зокрема, про радіоактивний "Фтор-18", виготовлений із нерадіоактивного "Кисню-18".

Радіація може допомогти рятувати життя (фото: facebook.com/radutskyy)

Саме цей фтор є основною "міткою" в діагностичних препаратах для ПЕТ-КТ - позитронно-емісійної томографії (комп'ютерної томографії).

Для проведення ПЕТ-КТ досліджень використовується спеціальний радіофармпрепарат - "Фтордезоксиглюкоза (18F-ФДГ) розчин для ін'єкцій". Він допомагає провести діагностику:

лімфом

меланом

раку легень

молочної залози

стравоходу

кишківника

щитовидної залози тощо

Як діагностувати рак на ранній стадії

Раннє виявлення раку - один із пріоритетів сфери охорони здоров'я у провідних країнах світу, адже на перших стадіях онкологію можна вилікувати та повернути людину до звичайного життя.

За словами Радуцького, впродовж останніх років в Україні було зроблено декілька важливих кроків - щоб покращити діагностику онкозахворювань.

"Наприклад, торік МЗУ вперше придбала 15 лінійних прискорювачів з рекордною економією бюджетних коштів. Прискорювачі дозволяють впливати безпосередньо на ракові клітини знищуючи їх або зупиняючи їхній ріст із мінімальними наслідками для здорових клітин", - розповів він.

Рання діагностика онкологічних захворювань є дуже важливою (фото: facebook.com/radutskyy)

Крім того, було закуплено 28 МРТ для безоплатної діагностики складних діагнозів, в тому числі й онкохвороб на ранніх стадіях.

"Але сучасні технології в медицині продовжують розвиватися. В таких країнах, як США та Франція, активно використовують метод виявлення раку - тераностику. Це новітній підхід у медицині, який поєднує діагностику та терапію. В його основі лежить застосування препаратів, які є одночасно і засобом ранньої діагностики, і мають терапевтичну дію", - розповів голова комітету ВРУ.

Він пояснив, що новітній спосіб діагностики на клітинному рівні вважається медиками одним із найбільш ефективних, адже такі спеціальні препарати буквально "підсвічують" ракові клітини у тілі людини під час томографії на ПЕТ-КТ.

"Щоб українці отримали доступ до такого методу діагностики, МЗУ в цьому році придбає циклотрони та ПЕТ-КТ. Циклотрони потрібні для виробництва радіофармпрепаратів для діагностики та лікування онкології, а ПЕТ-КТ - безпосередньо для позитронно-емісійної комп'ютерної томографії", - підсумував нардеп.