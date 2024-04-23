Украинцам обещают новейшую диагностику онкологических заболеваний: что изменится для пациентов

Онкологические заболевания - рак - являются второй самой распространенной причиной смерти людей в мире после сердечно-сосудистых заболеваний. Диагностика таких новообразований на ранней стадии помогает лечить людей и спасать жизни.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ситуации с онкологическими заболеваниями в Украине и мире, что может измениться в нашей стране уже в этом году, а также как можно диагностировать рак на ранней стадии.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Михаила Радуцкого в Facebook, сайт больницы "Феофания", Центр общественного здоровья Минздрава Украины, Wikipedia.
Согласно оценкам Международного агентства по исследованию рака Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 2050 года ожидается более 35 млн новых случаев рака (что на 77% больше, чем в 2022 году).
При этом наиболее распространенными видами онкологии можно считать: рак легких, рак молочных желез у женщин, колоректальный рак, рак простаты и рак желудка.
Самые распространенные виды рака в 2022 году (инфографика: phc.org.ua)
В Украине новообразования входят в основные пять причин смерти граждан и являются вторым крупнейшим "убийцей".
В то же время, согласно информации Центра общественного здоровья Минздрава Украины, примерно в трети случаев смерть от рака обусловлена "основными факторами риска", связанными с поведением и рационом.
Исходя из этого, от 30% до 50% онконедуг можно избежать, если вести здоровый образ жизни.
По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, в этом году в Украине стартует проект новейшей диагностики онкологических заболеваний.
Речь идет о том, что национальное агентство "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) приобретет:
Отмечается, что такие шаги обеспечат пациентам бесплатный доступ к одному из наиболее эффективных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний.
"На этот год в бюджете на соответствующие закупки заложено 1,6 млрд грн", - уточнил чиновник.
Дорогостоящее оборудование (фото: facebook.com/radutskyy)
Циклотрон является резонансным циклическим ускорителем нерелятивистских тяжелых заряженных частиц (протонов, ионов). Он состоит из двух полостей - дуантов, между которыми проложено высокочастотное электрическое поле. Внутри дуантов электрического поля нет, вместо этого присутствует мощное магнитное поле.
С таким оборудованием работают наиболее опытные инженеры и ядерные физики.
Циклотронные установки используются для производства радиоизотопов, необходимых для диагностики онкологических заболеваний. Речь идет, в частности, о радиоактивном "Фтор-18", изготовленном из нерадиоактивного "Кислород-18".
Радиация может помочь спасать жизни (фото: facebook.com/radutskyy)
Именно этот фтор является основной "меткой" в диагностических препаратах для ПЭТ-КТ - позитронно-эмиссионной томографии (компьютерной томографии).
Для проведения ПЭТ-КТ исследований используется специальный радиофармпрепарат - "Фтордезоксиглюкоза (18F-ФДГ) раствор для инъекций". Он помогает провести диагностику:
Раннее выявление рака - один из приоритетов сферы здравоохранения в ведущих странах мира, ведь на первых стадиях онкологию можно вылечить и вернуть человека к обычной жизни.
По словам Радуцкого, в последние годы в Украине было сделано несколько важных шагов - чтобы улучшить диагностику онкозаболеваний.
"Например, в прошлом году МЗУ впервые приобрела 15 линейных ускорителей с рекордной экономией бюджетных средств. Ускорители позволяют влиять непосредственно на раковые клетки, уничтожая их или останавливая их рост с минимальными последствиями для здоровых клеток", - рассказал он.
Ранняя диагностика онкологических заболеваний очень важна (фото: facebook.com/radutskyy)
Кроме того, было закуплено 28 МРТ для безвозмездной диагностики сложных диагнозов, в том числе и онкоболезней на ранних стадиях.
"Но современные технологии в медицине продолжают развиваться. В таких странах, как США и Франция, активно используют метод выявления рака - тераностику. Это новейший подход в медицине, сочетающий диагностику и терапию. В его основе лежит применение препаратов, которые являются одновременно и средством ранней диагностики, и оказывают терапевтическое действие", - рассказал глава комитета ВРУ.
Он объяснил, что новейший способ диагностики на клеточном уровне считается медиками одним из наиболее эффективных, ведь такие специальные препараты буквально "подсвечивают" раковые клетки в теле человека во время томографии на ПЭТ-КТ.
"Чтобы украинцы получили доступ к такому методу диагностики, МЗУ в этом году приобретет циклотроны и ПЭТ-КТ. Циклотроны нужны для производства радиофармпрепаратов для диагностики и лечения онкологии, а ПЭТ-КТ - непосредственно для позитронно-эмиссионной компьютерной томографии", - подытожил нардеп.
Напомним, ранее мы рассказывали, от чего чаще всего умирают мужчины и женщины в Украине.
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