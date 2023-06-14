Українцям нагадали про важливу послугу у лікарні, за яку не потрібно платити

В Україні існує міф, що за перевезення пацієнта, який потребує медичного супроводу між лікарнями потрібно платити "благодійний внесок". Однак, це не так.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram.
Фахівці кажуть, що екстрена медична допомога входить до "Програми медичних гарантій" та є безкоштовною:
Важливо, що забезпечення транспортування пацієнта між лікарнями за наявності показань та за потреби медичного супроводу відповідно до затвердженого маршруту (у тому числі за межі області) - є безкоштовним.
Інформація про те, що наявність декларації з сімейним лікарем є обов’язковою умовою для виклику 103 чи отримання екстреної медичної допомоги - не відповідає дійсності.
Перелік безкоштовних послуг, на які може розраховувати пацієнт викликаючи швидку:
Електронне направлення є обов’язковою умовою для того, аби отримувати планові медичні послуги безоплатно.
Однак, є ряд медичних послуг, які пацієнти можуть отримати безоплатно, навіть не маючи направлення:
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