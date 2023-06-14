Украинцам напомнили о важной услуге в больнице, за которую не нужно платить

Что следует знать

Специалисты говорят, что экстренная медицинская помощь входит в "Программу медицинских гарантий" и является бесплатной:

на месте происшествия

во время транспортировки пациента, нуждающегося в оказании экстренной медицинской помощи в это время

при личном обращении пациента, находящегося в угрожающем жизни состоянии, в подразделение экстренной медицинской помощи

Важно, что обеспечение транспортировки пациента между больницами при наличии показаний и при необходимости медицинского сопровождения в соответствии с утвержденным маршрутом (в том числе за пределы области) - является бесплатным.

Какая экстренная помощь бесплатна

Информация о том, что наличие декларации с семейным врачом является обязательным условием вызова 103 или получения экстренной медицинской помощи - не соответствует действительности.

Список бесплатных услуг, на которые может рассчитывать пациент вызывая скорую:

Круглосуточный прием обращений и консультирование по телефону 103

Оказание экстренной медицинской помощи

Оценка состояния пациента и установление предварительного диагноза

Транспортировка и медицинское сопровождение пациентов, нуждающихся в госпитализации с места происшествия в больницу

Обеспечение транспортировки пациента между больницами

Какие услуги можно получить без направления

Электронное направление является обязательным условием для того, чтобы получать плановые медицинские услуги бесплатно.

Однако есть ряд медицинских услуг, которые пациенты могут получить бесплатно, даже не имея направления: