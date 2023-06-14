Украинцам напомнили о важной услуге в больнице, за которую не нужно платить

В Украине существует миф, что за перевозку пациента, нуждающегося в медицинском сопровождении между больницами, нужно платить "благотворительный взнос". Однако это не так.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.
Специалисты говорят, что экстренная медицинская помощь входит в "Программу медицинских гарантий" и является бесплатной:
Важно, что обеспечение транспортировки пациента между больницами при наличии показаний и при необходимости медицинского сопровождения в соответствии с утвержденным маршрутом (в том числе за пределы области) - является бесплатным.
Информация о том, что наличие декларации с семейным врачом является обязательным условием вызова 103 или получения экстренной медицинской помощи - не соответствует действительности.
Список бесплатных услуг, на которые может рассчитывать пациент вызывая скорую:
Электронное направление является обязательным условием для того, чтобы получать плановые медицинские услуги бесплатно.
Однако есть ряд медицинских услуг, которые пациенты могут получить бесплатно, даже не имея направления:
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