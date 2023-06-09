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Українці з хворобами серця не повинні платити за ці послуги в лікарні: важливе пояснення

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П'ятниця 09 червня 2023 14:21
Українці з хворобами серця не повинні платити за ці послуги в лікарні: важливе пояснення Що безкоштовно для пацієнтів з хворобами серця (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні виник міф, що чим складніша операція - тим більше грошей пацієнтові потрібно заплатити. Однак, це не так, і жоден пацієнт з хворобами серця не повинен платити гроші.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram.

Що варто знати

Зокрема, є "Програма медичних гарантій", до якої включено пакет "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах".

Тому це означає - що всі операції в лікарнях, які мають договір з НСЗУ за цим пакетом і отримують кошти з державного бюджету за проведені операції - є безоплатні для пацієнтів.

Окрім того, інформація про те, що операції на серці можна зробити тільки за гроші - не відповідає дійсності. Однак, важливо, що безоплатні хірургічні втручання роблять лише в тих лікарнях, які мають договір з НСЗУ за напрямом "Хірургічні операції".

Якщо у вас неправомірно вимагають сплатити вартість операції - залишайте скаргу НСЗУ. Оператор контакт-центру за номером 16-77 розповість, як це зробити.

Чому виникає серцевий напад

Серцевий напад стається через звужені серцеві судини, які не можуть доставити до серця достатньо крові. В результаті серце не отримує кисню. Напад може виникнути під час інтенсивної фізичної діяльності.

Серцевий напад, який триває понад 15-20 хвилин, може перерости в інфаркт міокарда. Частина м’язи, до яких припиняє надходити кров, починає відмирати через 20-40 хвилин. Дуже важливо надати пацієнту своєчасну та кваліфіковану медичну допомогу.

Важливо одразу викликати швидку допомогу за номером 103 за наявності хоча б одного з симптомів:

  • біль за грудиною постійний та стає інтенсивнішим;
  • біль хвилеподібно повторюється у стані спокою;
  • біль поширюється у ліве плече, нижню щелепу;
  • виникає різка слабкість;
  • частішає пульс;
  • різко коливається артеріальний тиск.

Що є безплатним для пацієнта при гострому інфаркті міокарда:

  • Первинний огляд лікарем, оцінка загального стану та життєво важливих функцій;
  • Екстрена діагностика;
  • Безперервний моніторинг стану пацієнта;
  • Цілодобове проведення лабораторних досліджень: необхідні аналізи крові, визначення групи крові і резус-фактору;
  • Цілодобові інструментальні дослідження (КТ, МРТ, ЕКГ, ЕХО-КГ, ангіографія, рентгенологічне дослідження);
  • Знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;
  • Безоплатні ліки з Національного переліку;
  • Медична реабілітація в гострому періоді;
  • Харчування.

Раніше лікар називала небезпечні напої, які провокують інфаркт та інсульт.

Також ми писали, що українець побив усі рекорди, проживши 16 років з чужим серцем.

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НСЗУ серце операция