Українці з хворобами серця не повинні платити за ці послуги в лікарні: важливе пояснення
В Україні виник міф, що чим складніша операція - тим більше грошей пацієнтові потрібно заплатити. Однак, це не так, і жоден пацієнт з хворобами серця не повинен платити гроші.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram.
Що варто знати
Зокрема, є "Програма медичних гарантій", до якої включено пакет "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах".
Тому це означає - що всі операції в лікарнях, які мають договір з НСЗУ за цим пакетом і отримують кошти з державного бюджету за проведені операції - є безоплатні для пацієнтів.
Окрім того, інформація про те, що операції на серці можна зробити тільки за гроші - не відповідає дійсності. Однак, важливо, що безоплатні хірургічні втручання роблять лише в тих лікарнях, які мають договір з НСЗУ за напрямом "Хірургічні операції".
Якщо у вас неправомірно вимагають сплатити вартість операції - залишайте скаргу НСЗУ. Оператор контакт-центру за номером 16-77 розповість, як це зробити.
Чому виникає серцевий напад
Серцевий напад стається через звужені серцеві судини, які не можуть доставити до серця достатньо крові. В результаті серце не отримує кисню. Напад може виникнути під час інтенсивної фізичної діяльності.
Серцевий напад, який триває понад 15-20 хвилин, може перерости в інфаркт міокарда. Частина м’язи, до яких припиняє надходити кров, починає відмирати через 20-40 хвилин. Дуже важливо надати пацієнту своєчасну та кваліфіковану медичну допомогу.
Важливо одразу викликати швидку допомогу за номером 103 за наявності хоча б одного з симптомів:
- біль за грудиною постійний та стає інтенсивнішим;
- біль хвилеподібно повторюється у стані спокою;
- біль поширюється у ліве плече, нижню щелепу;
- виникає різка слабкість;
- частішає пульс;
- різко коливається артеріальний тиск.
Що є безплатним для пацієнта при гострому інфаркті міокарда:
- Первинний огляд лікарем, оцінка загального стану та життєво важливих функцій;
- Екстрена діагностика;
- Безперервний моніторинг стану пацієнта;
- Цілодобове проведення лабораторних досліджень: необхідні аналізи крові, визначення групи крові і резус-фактору;
- Цілодобові інструментальні дослідження (КТ, МРТ, ЕКГ, ЕХО-КГ, ангіографія, рентгенологічне дослідження);
- Знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;
- Безоплатні ліки з Національного переліку;
- Медична реабілітація в гострому періоді;
- Харчування.
Раніше лікар називала небезпечні напої, які провокують інфаркт та інсульт.
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