UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям нагадали, за яке порушення весною доведеться заплатити чималий штраф

Березовий сік не можна збирати без дозвільних документів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Українцям нагадали про те, що збір березового соку не можна проводити самовільно, для цього потрібно мати спеціальний дозвіл - "лісовий квиток". Інакше порушнику доведеться заплатити чималий штраф.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Гусятинської громади.

Чому не можна самовільно збирати березовий сік

"Березень - час заготівлі корисного i смачного березового соку. Збираючи сік самостійно для власних потреб, громадяни можуть своїми діями спричинити загибель дерева. Зазвичай це стається тому, що люди не зважають на вік дерева, яке вони підсочують, а також на насадження, де це можна робити", - пояснюють експерти.

Через неправильний збір соку, в середині дерева розпочинаються процеси гниття, грибкові захворювання й воно втрачає свої якості, всихає.

Який штраф доведеться заплатити за незаконний збір березового соку

Стаття 10 Закону України "Про рослинний світ" передбачає, що збирання деревинних соків відносять до спеціального використання природних рослинних ресурсів.

"Право заготівлі березового соку мають постійні користувачі лісових угідь (державні та комунальні лісогосподарські підприємства), а також підприємці та фізичні особи, які отримують для цього спеціальний дозвіл - "лісовий квиток", - йдеться у повідомленні.

Такий документ дає право для добування соку у чітко відведених місцях та з дотриманням встановлених правил заготівлі. За недотримання цих вимог порушників чекатиме покарання згідно статті 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Заготівля березового соку у межах населеного пункту, на територіях парків, скверів, зелених зон є порушенням, за яке передбачено накладення адміністративного штрафу від 340 грн до 1700 грн.

 Крім цього, збирати березовий сік на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду суворо заборонено

Читайте РБК-Україна в Google News
БерезовоеШтрафи