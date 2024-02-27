Українців попередили про "весняний" штраф. За яке порушення доведеться заплатити тисячі гривень
Із приходом весни багато українців готують свої садибні ділянки та поля до нового сезону, часто ці роботи супроводжуються підпалом сухої трави. Але за такі дії законом передбачено штраф від 3 060 до 6 120 грн.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.
Які штрафи передбачені за підпал трави
"Не встиг із землі зійти сніг, як вже горить сухостій. Останніми днями в різних областях України почастішали займання на відкритих територіях. Так, лише минулої доби на Дніпропетровщині сталося 56 пожеж в екосистемах, загальна площа яких сягала понад 48 га", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у Донецькій області ліквідовано 19 пожеж в природних екосистемах та на відкритій території, вогнем знищено понад 38 га сухої рослинності. У Кіровоградській області рятувальники 5 разів виїздили на гасіння пожеж сухостою, вигоріло понад 2 тис. кв. м.
Також на Харківщині ліквідовано 16 пожеж, Вінниччині - 4 пожежі, Запоріжжі - 5 пожеж у природних екосистемах.
Через підпал сухої трави можуть постраждати тварини і птахи (фото: ДСНС)
"Часто причинами займань стає господарська діяльність громадян, адже з підвищенням температури повітря люди починають впорядковувати свої обійстя і спалювати суху траву", - кажуть у ДСНС.
Рятувальники закликали українців дбайливо ставитися до землі й природи, дотримуватися правил пожежної безпеки й обов'язково пам'ятати, що екосистеми є домівкою для тварин і птахів, які можуть постраждати.
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