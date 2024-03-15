Украинцам напомнили, за какое нарушение весной придется заплатить немалый штраф

Почему нельзя самовольно собирать березовый сок

"Март - время заготовки полезного и вкусного березового сока. Собирая сок самостоятельно для собственных нужд, граждане могут своими действиями повлечь за собой гибель дерева. Обычно это происходит потому, что люди не учитывают возраст дерева, а также насаждения, где это можно делать", - объясняют эксперты.

Из-за неправильного сбора сока, внутри дерева начинаются процессы гниения, грибковые заболевания и оно теряет свои качества, усыхает.

Какой штраф придется заплатить за незаконный сбор березового сока

Статья 10 Закона Украины "О растительном мире" предусматривает, что сбор древесных соков относят к специальному использованию природных растительных ресурсов.

"Право заготовки березового сока имеют постоянные пользователи лесных угодий (государственные и коммунальные лесохозяйственные предприятия), а также предприниматели и физические лица, которые получают специальное разрешение - "лесной билет", - говорится в сообщении.

Такой документ дает право на добычу сока в четко отведенных местах и с соблюдением установленных правил заготовки. За несоблюдение этих требований нарушителей ждет наказание согласно статье 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Заготовка березового сока в пределах населенного пункта, на территориях парков, скверов, зеленых зон является нарушением, за которое предусмотрено наложение административного штрафа от 340 до 1700 грн.

Кроме того, собирать березовый сок на территориях и объектах природно-заповедного фонда строго запрещено.