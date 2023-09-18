Украинцам напомнили, кто должен платить за поверку счетчиков электроэнергии
В Украине возобновили проведение поверок счетчиков электроэнергии. Потребителям услуг следует знать, как происходит этот процесс и кто за него должен платить.
Об этом пишет "Львівобленерго" в Telegram.
Должны ли платить потребители за поверку счетчиков
Энергетики самостоятельно следят за эксплуатацией счетчиков и бесплатно заменяют их у бытовых потребителей при необходимости проведения очередной поверки.
"Что касается небытовых клиентов, то поверка счетчиков это сфера их ответственности. Юридические потребители должны самостоятельно осуществлять поверку счетчиков в соответствующих лицензированных организациях", - отмечают в компании.
Также они отмечают, что большинство небытовых потребителей компании своевременно осуществляют поверку электросчетчиков.
Напомним, что поверку счетчиков проводят аккредитованные государственные учреждения, в частности, государственное предприятие "Львівстандартметрологія".
Когда нужно сделать поверку счетчика
Единой даты для всех, когда нужно обязательно произвести поверку счетчика электроэнергии - нет. Для каждого вида счетчиков существует свой интервал проверок, он указывается в сопроводительных документах изделия. Поверка счетчика электроэнергии, без демонтажа, допускается с интервалом:
- 8 лет для дискового индуктивного прибора
- 16 лет для электронных моделей
- изделия класса точности 2,5 - не поверяются. Такие приборы нужно заменить.
"Каждый прибор учета имеет свой срок последующей поверки, зависящий исключительно от даты изготовления счетчика или предварительной поверки", - объясняют в "Львівобленерго".
При этом отмечают, что за поверку электросчетчиков населению отвечает оператор системы распределения.
Как происходит поверка счетчиков
Если устройство не нужно демонтировать, то поверку осуществляют следующим образом:
- визуально проверяют целостность пломб и отсутствие механических повреждений
- постоянным и переменным током тестируют состояние изоляции приборов
- оценивают точность работы счетного механизма посредством подключения изделия на 15 минут к источнику питания
- устройство проверяют на наличие "самохода"
- проверяют контроль порога чувствительности счетчика
Если провести поверку счетчика нельзя без демонтажа, специалисты временно устанавливают прибор из резерва компании, а после надлежащей поверки счетчика возвращают его на место.
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