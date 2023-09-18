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Украинцам напомнили, кто должен платить за поверку счетчиков электроэнергии

Понедельник 18 сентября 2023 14:33
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Украинцам напомнили, кто должен платить за поверку счетчиков электроэнергии Кто должен платить за поверку счетчиков электроэнергии (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

В Украине возобновили проведение поверок счетчиков электроэнергии. Потребителям услуг следует знать, как происходит этот процесс и кто за него должен платить.

Об этом пишет "Львівобленерго" в Telegram.

Должны ли платить потребители за поверку счетчиков

Энергетики самостоятельно следят за эксплуатацией счетчиков и бесплатно заменяют их у бытовых потребителей при необходимости проведения очередной поверки.

"Что касается небытовых клиентов, то поверка счетчиков это сфера их ответственности. Юридические потребители должны самостоятельно осуществлять поверку счетчиков в соответствующих лицензированных организациях", - отмечают в компании.

Также они отмечают, что большинство небытовых потребителей компании своевременно осуществляют поверку электросчетчиков.

Напомним, что поверку счетчиков проводят аккредитованные государственные учреждения, в частности, государственное предприятие "Львівстандартметрологія".

Когда нужно сделать поверку счетчика

Единой даты для всех, когда нужно обязательно произвести поверку счетчика электроэнергии - нет. Для каждого вида счетчиков существует свой интервал проверок, он указывается в сопроводительных документах изделия. Поверка счетчика электроэнергии, без демонтажа, допускается с интервалом:

  • 8 лет для дискового индуктивного прибора
  • 16 лет для электронных моделей
  • изделия класса точности 2,5 - не поверяются. Такие приборы нужно заменить.

"Каждый прибор учета имеет свой срок последующей поверки, зависящий исключительно от даты изготовления счетчика или предварительной поверки", - объясняют в "Львівобленерго".

При этом отмечают, что за поверку электросчетчиков населению отвечает оператор системы распределения.

Как происходит поверка счетчиков

Если устройство не нужно демонтировать, то поверку осуществляют следующим образом:

  • визуально проверяют целостность пломб и отсутствие механических повреждений
  • постоянным и переменным током тестируют состояние изоляции приборов
  • оценивают точность работы счетного механизма посредством подключения изделия на 15 минут к источнику питания
  • устройство проверяют на наличие "самохода"
  • проверяют контроль порога чувствительности счетчика

Если провести поверку счетчика нельзя без демонтажа, специалисты временно устанавливают прибор из резерва компании, а после надлежащей поверки счетчика возвращают его на место.

Раньше мы писали о том, как можно сэкономить на платежках за газ.

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