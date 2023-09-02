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Як правильно передати показники лічильника газу: детальна інструкція

Україна, Субота 02 вересня 2023 14:31
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Як правильно передати показники лічильника газу: детальна інструкція Фото: українцям пояснили, як зняти та передати показники газу (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Показники лічильника газу можна передати декількома способами. Це також можна зробити онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз України" в Facebook.

Українцям нагадали, що передавати показання лічильника потрібно, навіть якщо у квартирі чи будинку ніхто не проживає, а газом ніхто не користувався. Якщо цього не зробити, оператори можуть нарахувати обсяг спожитого газу на основі "планового щомісячного об'єму споживання".

Для передання показників потрібно записати числа на табло лічильника без урахування нулів, значень червоним кольором та цифр після коми.

Як передати показники лічильника: інструкція "Нафтогазу"

Споживачі газу можуть передати показники онлайн в особистому кабінеті. Споживачі "Нафтогазу" з Харківської, Дніпровської, Кропивницької філій також можуть передати показники лічильника газу онлайн за посиланням.

Також можна передати показники газового лічильника такими способами:

Нагадаємо, раніше постачальники газу оприлюднили тарифи на вересень для населення. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.

Як відомо, в Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Природний газ в Україні не здорожчає навіть в опалювальний період.

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Нафтогаз України газова плита Газ
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