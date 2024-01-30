В Україні хочуть дозволити добровільну мобілізацію засуджених, але не всіх

Кабмін у новому законопроекті про мобілізацію запропонував парламенту дозволити засудженим добровільно йти в армію. Але це буде стосуватися не всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст відповідного законопроекту .

Так, документ пропонує, що на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період можуть бути призвані за бажанням засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням.

Однак, як зазначено в тексті законопроекту, це не буде стосуватися засуджених за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями:

402 - непокора;

403 - невиконання наказу;

404 - опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків;

405 - погроза або насильство щодо начальника;

406 - порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості;

408 - дезертирство;

409 - ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом;

410 - викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування;

411 - умисне знищення або пошкодження військового майна;

426 - бездіяльність військової влади;

426-1 - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень;

427 - здача або залишення ворогові засобів ведення війни;

428 - залишення гинучого військового корабля;

429 - самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю;

430 - добровільна здача в полон;

431 - злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні;

432 - мародерство;

433 - насильство над населенням у районі воєнних дій;

437 - планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни;

438 - порушення законів та звичаїв війни;

439 - застосування зброї масового знищення;

440 - розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення;

441 - екоцид;

442 - геноцид.

Наразі ж засуджені не можуть мобілізуватися до армії, навіть за власним бажанням. Як пояснювали раніше в Міністерстві юстиції, такі громадяни сьогодні отримують відмову в ТЦК, тому в уряді вирішили змінити законодавство.