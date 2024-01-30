Законопроект про мобілізацію: які зміни уряд пропонує для жінок

У представленому урядом України законопроекті щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби для жінок допускається служба в армії лише за умови добровільної згоди. Положення стосовно військового обліку залишається.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на відповідний проект закону , оприлюднений 30 січня на сайті парламенту.

У документі йдеться про те, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

"(№12) Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку", - вказано в проекті закону.

Зауважимо, що у попередній редакції у пункті 12 формулювання "в добровільному порядку" не було зазначено. Тоді йшлося про те, що жінки, які "перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час".

Також в новому проекті закону зазначається, що у мирний час - коли не діє режим воєнного стану - жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві "тільки в добровільному порядку (за контрактом)".

Крім того, в документі вказується, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в затвердженому Міноборони переліку, та які "придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням".

Військовий облік для жінок та питання щодо мобілізації

Нагадаємо, наразі обов'язковому військовому обліку підлягають лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Але облік - це не призов. Служба у ЗСУ для жінок - лише добровільна.

Раніше у грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський наголосив, що не підпише закон про мобілізацію жінок.

Також ми писали про те, що перед цим спікер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявляв, що в Україні жінок не призивають до армії примусово.