Українцям дадуть допомогу від 23 до 35 тисяч гривень. Кому саме та як отримати

Що треба знати

В рамках "Програми екстреної підтримки засобів до існування", домогосподарства у трьох регіонах можуть отримати субсидії для започаткування або відновлення своєї економічної діяльності.

Хто може подати заявку на допомогу

• Мешканці Широківської та Новомиколаївської Запорізької області;

• Мешканці Березнегуватської та Казанківської Миколаївської області;

• Мешканці Шевченківської та Слобожанської, що на Харківщині.



Люди зможуть отримати від 23 500 до 33 000 гривень залежно від діяльності. Допомога буде перерахована на вказаний банківський рахунок.

Грантова підтримка надається для запуску або відновлення таких видів господарської діяльності: тваринництво, виробництво молочної продукції, птахівництво, городництво, бджолярство тощо.



Дізнатися докладніше про умови участі, а також подати заявку на участь у програмі можна за посиланням.

Останній день подання заявок - 29 лютого 2024 року.

За додатковою інформацією можна звертатися за номером: (067) 508-08-39, або на електронну адресу: livelihoods@pagulasabi.ee.

