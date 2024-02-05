Українцям можуть робити планові операції безкоштовно: алгоритм дій

У 2024 році пацієнтам, які потребують оперативного втручання, гарантовано комплекс необхідної медичної допомоги безоплатно. Це стосується не лише операцій при невідкладному стані, а й планових операцій.

Як зробити планову операцію безоплатно

Необхідно звернутися в лікарню, яка має договір із НСЗУ за пакетом “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах” або “Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня” (якщо мова про нескладні операції).

Необхідно мати е-направлення, видане сімейним лікарем, терапевтом, педіатром чи лікуючим лікарем.

Дотримуватися правил медичного закладу, який приймає пацієнтів для планової операції. Наприклад, якщо мова про нескладну планову операцію в рамках пакету “Хірургія одного дня”, то пацієнт повинен надати результати всіх призначених перед запланованим хірургічним втручанням досліджень.

"Варто пам’ятати, що надавати квитанцію про сплату благодійного внеску чи приносити медикаменти за списком є не правилом, а порушенням прав пацієнта", - наголосили в службі.

Перелік безоплатних послуг при госпіталізації з метою проведення операції:

первинний огляд та визначення маршруту;

усі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження;

своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;

анестезія та огляд анестезіологом перед операцією;

власне хірургічна операція;

забезпечення ліками з Нацпереліку та закупленими коштом інших програм;

інтенсивна терапія при загрозливих для життя станах;

цілодобовий лікарський та медсестринський догляд тощо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні почали безкоштовно лікувати безпліддя.

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