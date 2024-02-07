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Украинцам предоставят помощь от 23 до 35 тысяч гривен. Кому именно и как получить

Фото: Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на денежную помощь (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пострадавшие от войны домохозяйства могут воспользоваться помощью от Эстонского совета по делам беженцев.

Сколько можно получить и как это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Что нужно знать

В рамках "Программы экстренной поддержки средств к существованию" домохозяйства в трех регионах могут получить субсидии для начала или возобновления своей экономической деятельности.

Кто может подать заявку на помощь

• Жители Широковской и Новониколаевской Запорожской области;
• Жители Березнеговатской и Казанковской Николаевской области;
• Жители Шевченковской и Слобожанской Харьковской области.

Люди смогут получить от 23 500 до 33 000 гривен в зависимости от деятельности. Помощь будет перечислена на указанный банковский счет.

Грантовая поддержка предоставляется для запуска или возобновления таких видов хозяйственной деятельности: животноводство, производство молочной продукции, птицеводство, огородничество, пчеловодство и т.д.

Подробнее об условиях участия, а также подать заявку на участие в программе можно по ссылке.

Последний день подачи заявок - 29 февраля 2024 года.

За дополнительной информацией можно обращаться по номеру: (067) 508-08-39, или по электронному адресу: livelihoods@pagulasabi.ee.

Кстати, украинцам могут делать плановые операции бесплатно.

Читайте также, какие страны сократят поддержку украинцев в 2024 году.

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