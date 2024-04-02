Українцям дадуть до 100 тисяч на власний бізнес: хто і як може отримати

Отримати мікрогрант до 100 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) та сім'ї постраждалих від війни у Тернополі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто й кому саме дає гроші, а також як подати заявку, аби взяти участь у конкурсі.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: офіційний сайт Тернопільської міської ради, Telegram-канал Мінреінтеграції.
Про грантове фінансування для започаткування, розвитку чи відновлення власної справи оголосила Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.
Участь у програмі можуть взяти:
Згідно з інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, всього буде підтримано 60 найкращих бізнес-ідей.
Кожна із них отримає до 100 тисяч гривень.
"Сектори, які можуть претендувати на фінансування: сільське господарство, виробництво, послуги, торгівля", - уточнили у відомстві.
Основне про програму (скріншот: ternopilcity.gov.ua)
Для того, щоб взяти участь у відборі заявок на конкурс, вищезазначеним особам потрібно:
Уточнюється, що подати заявку можна до 15 квітня 2024 року
Прийом документів здійснюється з 10:00 до 15:00 у будні дні за адресою: м. Тернопіль, вул. Мостова Бічна, 6.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українські воїни можуть отримати гроші на створення бізнесу й за яких умов.
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