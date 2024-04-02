Українцям дадуть до 100 тисяч на власний бізнес: хто і як може отримати

Хто й кому саме дає гроші

Про грантове фінансування для започаткування, розвитку чи відновлення власної справи оголосила Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

Участь у програмі можуть взяти:

внутрішньо переміщені особи з реєстрацією в Тернопільській громаді

домогосподарства з місцевого населення, постраждалі від наслідків війни (ветерани війни та члени їх сімей)

Згідно з інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, всього буде підтримано 60 найкращих бізнес-ідей.

Кожна із них отримає до 100 тисяч гривень.

"Сектори, які можуть претендувати на фінансування: сільське господарство, виробництво, послуги, торгівля", - уточнили у відомстві.

Основне про програму (скріншот: ternopilcity.gov.ua)

Як подати заявку на грантове фінансування

Для того, щоб взяти участь у відборі заявок на конкурс, вищезазначеним особам потрібно:

перейти за посиланням

завантажити зразок анкети учасника програми грошової допомоги й шаблон бізнес-плану

заповнити анкету у друкованому вигляді

подати разом із пакетом документів (оригінали та їх ксерокопії)

Уточнюється, що подати заявку можна до 15 квітня 2024 року

Прийом документів здійснюється з 10:00 до 15:00 у будні дні за адресою: м. Тернопіль, вул. Мостова Бічна, 6.