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Українцям дадуть до 100 тисяч на власний бізнес: хто і як може отримати

Отримати гроші на бізнес зможуть не всі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Отримати мікрогрант до 100 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) та сім'ї постраждалих від війни у Тернополі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто й кому саме дає гроші, а також як подати заявку, аби взяти участь у конкурсі.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: офіційний сайт Тернопільської міської ради, Telegram-канал Мінреінтеграції.

Хто й кому саме дає гроші

Про грантове фінансування для започаткування, розвитку чи відновлення власної справи оголосила Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

Участь у програмі можуть взяти:

  • внутрішньо переміщені особи з реєстрацією в Тернопільській громаді
  • домогосподарства з місцевого населення, постраждалі від наслідків війни (ветерани війни та члени їх сімей)

Згідно з інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, всього буде підтримано 60 найкращих бізнес-ідей.

Кожна із них отримає до 100 тисяч гривень.

"Сектори, які можуть претендувати на фінансування: сільське господарство, виробництво, послуги, торгівля", - уточнили у відомстві.

Основне про програму (скріншот: ternopilcity.gov.ua)

Як подати заявку на грантове фінансування

Для того, щоб взяти участь у відборі заявок на конкурс, вищезазначеним особам потрібно:

  • перейти за посиланням
  • завантажити зразок анкети учасника програми грошової допомоги й шаблон бізнес-плану
  • заповнити анкету у друкованому вигляді
  • подати разом із пакетом документів (оригінали та їх ксерокопії)

Уточнюється, що подати заявку можна до 15 квітня 2024 року

Прийом документів здійснюється з 10:00 до 15:00 у будні дні за адресою: м. Тернопіль, вул. Мостова Бічна, 6.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українські воїни можуть отримати гроші на створення бізнесу й за яких умов.

Читайте також про інвестиції під час війни - хто, куди й чому готовий вкладати гроші в Україні.

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