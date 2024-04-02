RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам дадут до 100 тысяч на собственный бизнес: кто и как может получить

Получить деньги на бизнес смогут не все (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Получить микрогрант до 100 тысяч гривен на развитие собственного бизнеса могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и семьи пострадавших от войны в Тернополе.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто и кому именно дает деньги, а также как подать заявку, чтобы принять участие в конкурсе.

При подготовке материала были использованы следующие источники: официальный сайт Тернопольского городского совета, Telegram-канал Минреинтеграции.

Кто и кому именно дает деньги

О грантовом финансировании для начала, развития или возобновления собственного дела объявила Тернопольская областная организация Общества Красного Креста Украины.

Участие в программе могут принять:

  • внутренне перемещенные лица с регистрацией в Тернопольской общине
  • домохозяйства из местного населения, пострадавшие от последствий войны (ветераны войны и члены их семей)

Согласно информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, всего будет поддержано 60 лучших бизнес-идей.

Каждая из них получит до 100 тысяч гривен.

"Сектора, которые могут претендовать на финансирование: сельское хозяйство, производство, услуги, торговля", - уточнили в ведомстве.

Основное о программе (скриншот: ternopilcity.gov.ua)

Как подать заявку на грантовое финансирование

Для того чтобы принять участие в отборе заявок на конкурс, вышеуказанным лицам нужно:

  • перейти по ссылке
  • скачать образец анкеты участника программы денежной помощи и шаблон бизнес-плана
  • заполнить анкету в печатном виде
  • подать вместе с пакетом документов (оригиналы и их ксерокопии)

Уточняется, что подать заявку можно до 15 апреля 2024 года.

Прием документов производится с 10:00 до 15:00 в будние дни по адресу: г. Тернополь, ул. Мостовая Боковая, 6.

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинские воины могут получить деньги на создание бизнеса и при каких условиях.

Читайте также об инвестициях во время войны - кто, куда и почему готов вкладывать деньги в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
БизнесВнутренне перемещенные лицаВойна в Украине