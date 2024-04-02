Українцям дадуть до 100 тисяч на власний бізнес: хто і як може отримати

Отримати гроші на бізнес зможуть не всі (колаж: РБК-Україна)

Отримати мікрогрант до 100 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) та сім'ї постраждалих від війни у Тернополі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто й кому саме дає гроші, а також як подати заявку, аби взяти участь у конкурсі. При підготовці матеріалу було використано такі джерела: офіційний сайт Тернопільської міської ради, Telegram-канал Мінреінтеграції.

Хто й кому саме дає гроші Про грантове фінансування для започаткування, розвитку чи відновлення власної справи оголосила Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Участь у програмі можуть взяти: внутрішньо переміщені особи з реєстрацією в Тернопільській громаді

домогосподарства з місцевого населення, постраждалі від наслідків війни (ветерани війни та члени їх сімей) Згідно з інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, всього буде підтримано 60 найкращих бізнес-ідей. Кожна із них отримає до 100 тисяч гривень. "Сектори, які можуть претендувати на фінансування: сільське господарство, виробництво, послуги, торгівля", - уточнили у відомстві. Основне про програму (скріншот: ternopilcity.gov.ua) Як подати заявку на грантове фінансування Для того, щоб взяти участь у відборі заявок на конкурс, вищезазначеним особам потрібно: перейти за посиланням

завантажити зразок анкети учасника програми грошової допомоги й шаблон бізнес-плану

заповнити анкету у друкованому вигляді

подати разом із пакетом документів (оригінали та їх ксерокопії) Уточнюється, що подати заявку можна до 15 квітня 2024 року Прийом документів здійснюється з 10:00 до 15:00 у будні дні за адресою: м. Тернопіль, вул. Мостова Бічна, 6.