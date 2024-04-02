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Украинцам дадут до 100 тысяч на собственный бизнес: кто и как может получить

Вторник 02 апреля 2024 14:26
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Украинцам дадут до 100 тысяч на собственный бизнес: кто и как может получить Получить деньги на бизнес смогут не все (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Получить микрогрант до 100 тысяч гривен на развитие собственного бизнеса могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и семьи пострадавших от войны в Тернополе.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто и кому именно дает деньги, а также как подать заявку, чтобы принять участие в конкурсе.

При подготовке материала были использованы следующие источники: официальный сайт Тернопольского городского совета, Telegram-канал Минреинтеграции.

Кто и кому именно дает деньги

О грантовом финансировании для начала, развития или возобновления собственного дела объявила Тернопольская областная организация Общества Красного Креста Украины.

Участие в программе могут принять:

  • внутренне перемещенные лица с регистрацией в Тернопольской общине
  • домохозяйства из местного населения, пострадавшие от последствий войны (ветераны войны и члены их семей)

Согласно информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, всего будет поддержано 60 лучших бизнес-идей.

Каждая из них получит до 100 тысяч гривен.

"Сектора, которые могут претендовать на финансирование: сельское хозяйство, производство, услуги, торговля", - уточнили в ведомстве.

Украинцам дадут до 100 тысяч на собственный бизнес: кто и как может получить

Основное о программе (скриншот: ternopilcity.gov.ua)

Как подать заявку на грантовое финансирование

Для того чтобы принять участие в отборе заявок на конкурс, вышеуказанным лицам нужно:

  • перейти по ссылке
  • скачать образец анкеты участника программы денежной помощи и шаблон бизнес-плана
  • заполнить анкету в печатном виде
  • подать вместе с пакетом документов (оригиналы и их ксерокопии)

Уточняется, что подать заявку можно до 15 апреля 2024 года.

Прием документов производится с 10:00 до 15:00 в будние дни по адресу: г. Тернополь, ул. Мостовая Боковая, 6.

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинские воины могут получить деньги на создание бизнеса и при каких условиях.

Читайте также об инвестициях во время войны - кто, куда и почему готов вкладывать деньги в Украине.

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