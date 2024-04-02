Украинцам дадут до 100 тысяч на собственный бизнес: кто и как может получить

Получить микрогрант до 100 тысяч гривен на развитие собственного бизнеса могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и семьи пострадавших от войны в Тернополе.

При подготовке материала были использованы следующие источники: официальный сайт Тернопольского городского совета, Telegram-канал Минреинтеграции.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто и кому именно дает деньги, а также как подать заявку, чтобы принять участие в конкурсе.

Кто и кому именно дает деньги

О грантовом финансировании для начала, развития или возобновления собственного дела объявила Тернопольская областная организация Общества Красного Креста Украины.

Участие в программе могут принять:

внутренне перемещенные лица с регистрацией в Тернопольской общине

домохозяйства из местного населения, пострадавшие от последствий войны (ветераны войны и члены их семей)

Согласно информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, всего будет поддержано 60 лучших бизнес-идей.

Каждая из них получит до 100 тысяч гривен.

"Сектора, которые могут претендовать на финансирование: сельское хозяйство, производство, услуги, торговля", - уточнили в ведомстве.

Основное о программе (скриншот: ternopilcity.gov.ua)

Как подать заявку на грантовое финансирование

Для того чтобы принять участие в отборе заявок на конкурс, вышеуказанным лицам нужно:

перейти по ссылке

скачать образец анкеты участника программы денежной помощи и шаблон бизнес-плана

заполнить анкету в печатном виде

подать вместе с пакетом документов (оригиналы и их ксерокопии)

Уточняется, что подать заявку можно до 15 апреля 2024 года.

Прием документов производится с 10:00 до 15:00 в будние дни по адресу: г. Тернополь, ул. Мостовая Боковая, 6.